Рынок нефти 3 ноября

Нефть сегодня утром торгуется на уровне 47,15 долл. за баррель сорта Brent. Некоторую поддержку для цен оказывает относительно слабый доллар, кроме того индекс PMI Китая Caixin показал рост выше уровней сентября, это также умеренно позитивный фактор. Данные по запасам нефти в США от EIA показали существенный рост на 14 млн. барр., что является наиболее существенным недельным ростом за всю историю наблюдений с 1982 года. Тем не менее, для рынка сейчас существенно важнее новости по возможному ограничению добычи, которых нет. В связи с чем, ожидаем сохранения волатильности в нижней части диапазоне 45-55 долл. барр. Brent.