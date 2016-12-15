Рынок нефти 15 декабря

Нефть сегодня с утра торгуется чуть ниже 64 долл. за баррель сорта Brent, снижение цен стало результатом укрепления доллара, которое традиционно негативно влияет на черное золото. Кроме того, некоторое давление на рынки оказывает Ливия, которая на этой неделе собирается расконсервировать два из своих крупнейших месторождений. Напомним, что ранее Ливия не присоединилась к соглашению стран об ограничении добычи. В целом рынки продолжают позитивно оценивать перспективы нефти после вступления в силу данного соглашения с 1 января 2017. Оценки экспертов показывают, что нефть может показать локальный рост свыше $60 барр., собственный прогноз Nordea на 2017 год – $57 барр.