Рынок нефти 10 января

Нефть по итогам торгов накануне потеряла порядка 3.5%. Основными раздражителями для рынка стали данные о росте буровой активности, а также опасения связанные с реализацией сделки ОПЕК+. Напомним, что в конце минувшей недели компания Baker Hughes в очередной раз зафиксировала рост буровых в США (+4 ед., 529). Вчера данные дополнились отчетом об активности в добывающем секторе в мире в целом. Так в декабре мировой рост числа нефтегазовых установок составил 94 ед. (+5.6%, до 1772 ед.). При этом 95% прироста приходится на США и Канаду, страны которые не участвуют в сделке ОПЕК+ и, что более важно, производят более дорогостоящую нефть. Это в свою очередь сигнализирует о достижении относительно комфортного уровня даже для «тяжелой» нефти и ставит под вопрос скорое достижение баланса на рынке. Так некоторые СМИ уже успели сгустить тучи тем предположением, что активность сланцевиков может привести к новой волне борьбы за место на рынке (демпинг со стороны традиционных производителей). Касательно сделки ОПЕК+ определенное раздражение на рынке вызывают позиции Ирака, Ирана и Ливии. Помимо вышеуказанных факторов давление на цены оказал и тот факт, что на сайте Минэнерго США опубликован план по продаже части стратегических нефтяных резервов (SPR). Впрочем, сокращение SPR не стало новостью, но все же эти планы явно не в пользу роста цен при текущем рынке. Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57 / Brent. Макро- календарь сегодня ненасыщенный, возможно завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать рынку новые идеи.