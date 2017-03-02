Рынок нефти 2 марта

Нефть продолжает сдержанно дешеветь на фоне данных о росте и очередном рекорде запасов в США, а также укреплении позиций долларом. Накануне Минэнерго США опубликовал отчет по данным которого запасы нефти выросли на +1.5 mn bbl, до 520+ mn bbl. Стоит отметить, что запасы растут 8 неделю подряд, а производственные показатели сохраняют позитивную динамику с конца октября 2016г., перевалив за отметку 9 mn bbl/d (факт – 9.032 mn, макс – 9.610 mn). И если рост запасов (как нефти, так и бензина) как ожидается в силу сезонных факторов должен начать снижение в ближайшее время, то рост буровой активности, а как следствие и рост производства, напротив, скорее продолжит прибавлять. Так цены на североамериканский сорт остаются выше $50/bbl с декабря 2016г., при том что break-even для большинства сланцевиков оценивается на уровне $35/bbl по итогам прошлого года (данные Rystad Energy), что безусловно наводит на мысль об определенном ренессансе в сланцевой добыче. Как итог от ОПЕК/ ОПЕК+ производителей рынок неизбежно будет ждать реакции для поддержания настроя на рынке (это могут быть сигналы о продлении сроков соглашения на второе полугодие и отсутствие исключений для отдельных стран), в противном случае коррекционные настроения не заставят себя ждать. Формально триггером пересмотра позиций на рынке может стать любое из заседаний ФРС США. Краткосрочно же диапазон $55-57/bbl для Brent сохраняется.