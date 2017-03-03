Рынок нефти 3 марта

Нефть сдержанно корректируется после более чем 2% снижения накануне. Основной причиной для роста коррекционных настроений стали дальнейшее укрепление позиций долларом США, а также недельная статистика от Минэнерго США об обновлении рекордного уровня запасов сырой нефти при продолжающемся росте производства (>9 mn bbl/d). Отдельно стоит отметить, что после того как на рынок поступила информация от неназванных источников Reuters о желании видеть Brent в районе $60, что формировало определенный дополнительный оптимизм, в противовес этому другие источники (не связанные с Reuters) сообщили об увеличении дисконта для потребителей саудовской нефти на апрель. Противоречивость поступающих данных и ситуации в целом оставляет цены на «черное золото» в пределах ранее сформированных диапазонов. Сегодня в фокусе выступление главы ФРС, тем не менее, рынок с большей вероятностью не получит более четких сигналов в отношении ставки, чем это было ранее, регулятор продолжит накапливать статданные для окончательного принятия решения (10/03 будут выходить февральские данные по рынку труда). На этом фоне доллар может приостановить рост, сформировавшийся в последние дни, и даже скорректироваться, что тем временем ослабит натиск на сырьевые активы. В утренние часы азиатские и европейские площадки в небольшом минусе, инвесторы воздерживаются от занятия длинных позиций перед выступлением Йеллен. Вrent краткосрочно $55-57/bbl