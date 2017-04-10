Рынок нефти 10 апреля

Нефть продолжает сдержанный рост. Конфликты, связанные с Сирией и Северной Кореей сохраняют на рынках неопределенность, премия за геополитические риски пока остается в ценах. Вместе с тем, прямых потерь для рынка нет, и по всей видимости этот фактор в ближайшее время будет сокращаться. Что же касается фундаментальных сигналов, то они также не выглядят однозначно «бычьими». Данные от Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США за неделю вновь отразили рост на 10 ед., но рынок игнорировал это. U.S. dollar набирает силу после отчета по рынку труда и комментариев представителей ФРС, но и это лишь придерживает движение цен вверх по нефти. Похоже, что рынок нацелен на очередной тест отметок $56-57/Brent, разыгрывая карту сокращения запасов на фоне растущего спроса на топливо. Плюс к этому стоит добавить постоянную подпитку новостного фона позитивом в отношении продления сделки ОПЕК+. На неделе в фокусе ежемесячные отчеты ОПЕК, МЭА, Минэнерго США. Ориентиры Brent $54-57/bbl.