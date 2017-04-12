Рынок нефти 12 апреля
12.04.2017 12:33
486 просмотров
Данные о снижении запасов нефти в США и сообщения о готовности саудовской стороны пойти на продление сделки ОПЕК+ толкают нефтяные цены вверх. Острота геополитической напряженности несколько отступила, доллар без заметных изменений, в итоге ничто не мешает разыгрывать оптимизм, который подрастает на фоне вышеупомянутых факторов. При условии, что данные от Минэнерго США подтвердят сокращение запасов, а отчет ОПЕК не станет разочаровывающим, Brent попытается протестировать $57/bbl. Краткосрочно Brent $56-57.
Комментарии 0