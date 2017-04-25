Рынок нефти 25 апреля
25.04.2017 12:31
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На настроения на нефтяном рынке продолжает оказывать влияние фактор неопределенности по продлению соглашения ОПЕК+ и рост производства в США. Заявления стран-производителей участников текущей сделки лишь удерживают цены от еще большей коррекции. Локально ориентиром для рынка выступят недельные данные от Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, ожидаемое сокращение которых поддержит цены. В целом до майского решения в отношении сделки ОПЕК+ Brent продолжит торговаться в диапазоне $50-54/bbl.
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