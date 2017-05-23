Рынок нефти 23 мая

Нефтяные цены сдержанно отступают после 4 дней роста. Возможной причиной некоторой растраты оптимизма выступают новости, поступающие от сторон сделки. В частности агентству Bloomberg стало известно о том, что не все участники готовы на 9 мес. продление сделки. Возможен вариант «6 + 3», т.е. продление на 6 мес. с условием продлить на 3 после промежуточного мониторинга в ноябре. При этом речи о больших объемах сокращения не идет. Краткосрочно внимание рынка будет фокусироваться на данных от API и Минэнерго США, до 25 Brent видится на отметках $52-54/bbl.