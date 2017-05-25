Рынок нефти 25 мая

Цена на нефть Brent на утро - $54.46. Ценовая динамика рынка нефти остается относительно стабильной. Это объясняется ожиданием участников рынка решений ОПЕК по вопросу продления срока действия соглашения по нефти. На текущий момент основное предложение – продлить на 9 месяцев. Однако, появились мнения о других сроках продления на 12 месяцев и на 6 месяцев. Реакция рынка нефти будет зависеть от решения по сроку продления. Пока решения нет – видим нефть по $54.