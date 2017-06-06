Рынок нефти 6 июня
06.06.2017 11:00
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Нефтяной рынок сохраняет негативный настрой. «Внутриарабское противостояние» обернулось для рынка ростом пессимистичных ожиданий, т.к. под вопрос ставится возможность следования договоренностям в рамках сделки ОПЕК+. Предварительные данные о снижении запасов нефти в США на 3,5 mn bbl не оказывают заметной поддержки ценам. Сегодня в фокусе данные от API. Краткосрочно рынок продолжит отыгрывать тему американских запасов и производства, а также противостояния ряда стран с Катаром. Учитывая данную повестку шансов нефти вернуться к росту не много. Brent краткосрочно $48.5-51
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