Рынок нефти 6 июля

Нефть восстанавливает часть вчерашних потерь, ставших реакцией на сигналы о неготовности стран-участников ОПЕК+ расширять объемы самоограничения. Кроме того, июньские данные от ОПЕК указали на определенный рост производства внутри картеля. В то же время статистика от API вносит коррективы, по данным за прошлую неделю запасы нефти сократились на 5,8 мн барр, бензина на 5,7 мн барр. Сегодня в фокусе статистка от Минэнерго США. Подтверждение данных API может вновь вернуть часть оптимизма на рынок и попытки закрепиться за $50/bbl Brent. Краткосрочные ориентиры по Brent $48.2-50.7.