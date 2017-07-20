Рынок нефти 20 июля

Недельная статистика от Минэнерго США накануне преподнесла приятный сюрприз, отразив снижение запасов сырой нефти на 4.7 mn bbl, бензина на -4.4 mn bbl, дистиллятов на -2.1 mn bbl. Напомним, что данные Американского института нефти (API), выходившие днем ранее, указывали на рост запасов нефти и сокращение запасов бензина. При том реакцию рынка, последовавшую за отчетом нельзя в полной мере назвать позитивной. Так, несмотря на сокращение запасов, производство нефти перешагнуло отметку 9,4 mn bbl/d, что достаточно близко к двухлетним максимумам. Сейчас фокус рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рыке. Краткосрочно Brent -$48.5-50.