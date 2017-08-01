Рынок нефти 1 августа

Нефть может растерять прежний задор. Цены на «черное золото» демонстрировали рост пять торговых сессий к ряду, отыгрывая целый набор позитивных для рынка факторов. Основными драйверами возвращения оптимизма на рынок выступили: настойчивость членов сделки ОПЕК+ в вопросе повышения эффективности соглашения по ограничению добычи нефти, появившиеся сигналы о некотором замедлении активности сланцевиков в США, более выраженное сезонное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов (на текущей неделе по данным Bloomberg запасы нефти в США снизятся еще на 3 mn bbl), сохранение слабости долларом. Кроме того, накануне рынок подогревала новость о возможном введении санкций со стороны США в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Однако текущий энтузиазм на рынках сталкивается с более тяжеловесными факторами, которые в перспективе будет не просто игнорировать. Во-первых, обращает на себя внимание рост добычи в странах ОПЕК. Во-вторых, уровень глобальных запасов остается повышенным, в то время как сезон активного потребления заканчивается через 1-1,5 месяца. В-третьих, по данным Reuters, сокращение коротких позиций по фьючерсам в последнее время не ретранслируется в формирование длинных, что указывает на отсутствие на текущий момент уверенности в дальнейших перспективах рынка. Т.о. уровни $53-54 для Brent могут пока оставаться «потолком», забраться выше которого позволят лишь устойчивые сигналы о дальнейшем сокращении предложения.