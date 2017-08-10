Рынок нефти 10 августа

Нефть может незначительно подешеветь после выхода сегодняшнего ежемесячного отчета ОПЕК. Официальная статистика от Минэнерго накануне подтвердила предварительные от Института нефти о продолжении снижения запасов нефти в США (-6.5 mn bbl по итогам недели), при этом запасы бензина выросли на 3.5 mn bbl. В итоге рынок интерпретировал данную информацию со сдержанным позитивом. Динамика сезонного сокращения запасов продолжает поддерживать оптимизм на рынке. Однако действие сезонного фактора начнет ослабевать через 6 недель. В то же время крайне медленное сокращение запасов продолжает вызывать у рынка сомнения в отношении эффективности соглашения ОПЕК. Публикуемый сегодня ежемесячный отчет ОПЕК может подтвердить выходившие ранее оценки роста добычи картеля в июле (месячный прирост по данным Bloomberg +210 mn bbl/d, Reuters +90 mn bbl/d). В этом случае нефть может оказаться под умеренным давлением.