Рынок нефти 7 ноября

Нефтяные цены сохраняют потенциал дальнейшего роста. Основным возмутителем спокойствия на рынке в последние дни выступает Саудовская Аравия. Причем премию за риск формируют не только внутренние истории Королевства, но и обострение конфликта с Йеменом. Стоит напомнить, что цены на "черное золото" стали закладывать премию за геополитические риски после начала серии резонансных арестов в Саудовской Аравии. К этому добавились негативные новости военного характера. Накануне Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету над Эр-Риядом, которая была запущена с территории Йемена (королевство проводит военную операцию против хуситов, поддерживаемых Ираном). Саудовская Аравия обвинила Иран в причастности к атаке, приравняв ее к потенциальному "акту войны". Иран, в свою очередь, отверг обвинения. Таким образом, события в регионе продолжат подогревать настрой на дальнейший рост цен. Все это происходит в преддверии достаточно важного для рынка события фундаментального характера - в конце месяца предстоит встретиться участникам сделки ОПЕК+, а также пройдет полугодовая встреча непосредственно членов картеля. Последствия текущих событий пока труднопронозируемы для исхода обозначенных встреч. Краткосрочно в фокусе рынка краткосрочный прогноз Минэнерго США по мировому рынку нефти, ориентиры по Brent $63.5-65/bbl.