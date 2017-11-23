Рынок нефти 23 ноября

Нефтяной рынок сокращает оптимизм после выхода статистики от Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, а также данных от Baker Hughes о росте числа буровых установок. Согласно недельным данным коммерческие запасы нефти снизились на 1.9 mn bbl, что заметно ниже данных от API (-6.4 mn bbl). Одновременно с этим выросли запасы бензина и дистиллятов (на 0.1 и 0.3 mn bbl, соответственно). Добыча нефти продолжила рост, прибавив за неделю 13 k bbl/d (9.658 mn bbl/d). Дополнительным фактором сдерживающим рост цен позднее выступила статистика о повышении буровой активности, число активных нефтяных установок выросло на 9 ед.— до 747. При этом ключевой темой для рынка остается заседание ОПЕК 30 ноября, на котором, как ожидается будет принято решение о дальнейшей судьбе соглашения ОПЕК+. Сегодня и завтра дополнительное внимание рынков может привлечь новостной фон с саммита по природному газу, проходящему в Боливии. Краткосрочные ориентиры по Brent сохраняются $62-63.5/bbl.