Рынок нефти 13 декабря

Нефть сдержанно плюсует в ходе утренних торгов после выхода данных от API о снижении запасов нефти в США по итогам недели. Статистика отразила сокращение сырой нефти на 7.4 mn bbl, в то же время запасы бензина и дистиллятов подросли на 2.3 и 1.5 mn bbl, соответственно. Снижение нефтяных запасов может стать четвертым к ряду за последнее время. Традиционный опрос экспертов рынка при этом указывает на ожидания по снижению запасов нефти на 3.3 mn bbl. Напомним, что еще накануне нефтяные цены находились под влиянием новостей из Северной Европы, где из-за обнаруженной трещины был перекрыт трубопровод Forties Pipeline. Котировки Brent росли более чем на 3%, достигнув пикового уровня в $65.80, что является максимумом с июня 2015г. В то же время динамика цен носила ограниченный характер. Оперативная реакция оператора трубопровода и прозрачность поступающей информации не позволили поломке стать поводом дальнейших спекуляций. Кроме того, факт укреплявшегося доллара в совокупности с все более увеличивающимся спредом WTI/Brent усмирил рост цен на европейскую смесь. Сегодня в внимание рынка на отчет ОПЕК, в фокусе – ожидания по спросу / предложению на 2018-2109гг. и статистика по сокращению запасов. Краткосрочный ориентир Brent $63-65/bbl.