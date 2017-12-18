Рынок нефти 18 декабря

Нефть демонстрирует умеренный позитив в ходе торгов понедельника на фоне статистики о сокращении числа буровых в США. По данным Baker Hughes число вышек за минувшую неделю сократилось на 4 ед. до 747 установок, что стало первым снижением за четыре недели. После того как в конце ноября сделка ОПЕК+ была продлена до конца 2018г. основным ньюсмейкером на рынке в ближайшее время становится США, а именно данные о производстве. Как правило, рост буровой активности влечет большие объемы добычи и предложения, и наоборот. В этой связи данные от Baker Hughes и реакция рынка на них в обозримом будущем по значимости могут встать в один ряд с данными от Минэнерго США. Еще одним фактором, оказывающим локальную поддержку ценам, продолжает выступать остановка на трубопроводе Forties Pipeline System. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $62.5-64.5/bbl.