Вход
Профиль Блог Лента Активность

Рынок нефти 28 декабря

28.12.2017 11:43 1 1 042 просмотра
Настроение на нефтяном рынке остается приподнятым. Цены на оба основных контракта плюсуют в ходе утренних торгов четверга, отыгрывая статистку от Американского института нефти (API). Данные API отразили сокращение запасов сырой нефти на ~6 mn bbl, при этом запасы бензина выросли на 3, а дистиллятов на 2.8 mn bbl. Объемы торгов остаются низкими между рождественскими и новогодними праздниками. Сегодня в фокусе рынка недельные данные от Минэнерго США о запасах нефти/нефтепродуктов и объемах производства. При условии того, что оценка API оказалась верной, и данные от Минэнерго подтвердят сокращение запасов нефти, текущее недельное снижение станет шестым к ряду, а уровень достигнет минимальных отметок с октября 2015г. На этом фоне цены могут вновь попытаться обновить максимумы года. При этом рост запасов бензина (наблюдаемый также шесть недель подряд) и рост уровня добычи, который относят к основным вызовам для рынка на ближайшую перспективу, скорее всего рынок предпочтет оставить без внимания. Brent краткосрочно $65.5-67.5/bbl.

Комментарии 1

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения