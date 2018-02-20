Рынок нефти 20 февраля

Нефтяные цены демонстрируют умеренный позитив. Участники рынка пока предпочитают не концертировать свое внимание на факторе растущих объемов предложения со стороны американских производителей, а также восстановление позиций долларом США. Вместе с тем, не стоит исключать того, что уже на текущей неделе статистика от Минэнерго США послужит основанием для пересмотра позиций на рынке и сократит оптимизм, связанный с сигналами от членов сделки ОПЕК+. Напомним, что накануне генсек ОПЕК заявил, что продвижение рынка к равновесию набирает обороты, а страны-участники сделки (ОПЕК+) остаются верны выбранной стратегии. Краткосрочными ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $64-66/bbl.