Рынок нефти 16 марта

Нефтяные котировки закрепились выше отметки 65 долл./бар. после публикации довольно нейтрального отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В отчете было отмечено дальнейшее движение нефтяного рынка к сбалансированному состоянию. Запасы нефти ОЭСР продолжили приближаться к пятилетним средним значениям. По итогам января превышение составляло 53 млн. бар., в то время как при заключении сделки ОПЕК+ в конце 2016 года превышение составляло 350 млн. бар. Сокращение добычи в Венесуэле было названо в качестве одного из риск факторов, способных спровоцировать дефицит на нефтяном рынке. Сохраняем прежние ориентиры по цене Brent (64-66 долл./бар.).