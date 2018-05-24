Рынок нефти 24 мая

Цены на нефть демонстрируют сдержанную негативную динамику после публикации отчета Минэнерго США, неожиданно отразившего рост запасов нефти в Штатах по итогам недели. Накануне вечером отчет Минэнерго США показал, что запасы нефти за отчетную неделю выросли на 5.8 mb, тогда как данные API указывали на сокращение запасов на 1.3 mb, аналитики также ожидали снижения на 1.6 mb. Кроме того, позитив на рынке ограничивается поступившими сообщениями по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ о возможном повышении квот на добычу нефти участниками сделки. До конца недели внимание рынка будет обращено на встречу министров энергетики Саудовской Аравии, ОАЭ и РФ, которое запланировано в рамках стартовавшего ПМЭФ-2018. В ходе встречи стороны намерены дополнительно обсудить возможность корректировки ограничений в рамках действующей сделки, окончательное решение может быть принято по итогам заседания ОПЕК 22 июня. Краткосрочными ориентирами по Brent продолжат выступать отметки $78-80/bbl.