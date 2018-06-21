Рынок нефти 21 июня

Нефтяные цены снижаются в преддверии заседания ОПЕК и решения членов ОПЕК+ по вопросу трансформации сделки. Накануне локальную поддержку нефтяным ценам оказала еженедельная статистика от Минэнерго США, которая отразила большее, чем ожидалось сокращение запасов нефти. По данным ведомства коммерческие запасы нефти за отчетную неделю снизились на 5.9 mb, тогда как статистика Американского института нефти, выходившая днем ранее, указывала на снижение на 3 mb, а опрос аналитиков - снижение на 2.1 mb. Однако участники рынка не уделили большого внимания статистике и предпочли сохранить выжидательную позицию в преддверии основных событий текущей недели – заседание ОПЕК (22/06) и ОПЕК+ (23/06). На текущий момент на рассмотрении сторон соглашения ОПЕК+ находится два основных варианта изменения параметров сделки: 1) увеличение добычи на 1,5 mbd; 2) увеличение добычи на 0.6-0.8 mbd. Напомним, что ранее против первого варианта резко негативно выступили Иран, Ирак и Венесуэла, и грозили наложить вето на данное предложение. Однако последовавшая после этого серия консультаций на министерском уровне, привела к формированию еще одного предложения, которое предполагает более мягкие условиях выхода из сделки. Таким образом, на сегодняшний день второй вариант (увеличение добычи на 0.6-0.8 mbd) выглядит наиболее компромиссным и возможным к принятию. Отчасти это подтверждается изменившейся риторикой иранской стороны и комментариями представителей Саудовской Аравии. В случае принятия ОПЕК+ более мягкого решения о дальнейшей судьбе сделки, рынок может позитивно отреагировать на итоги встречи, что поддержит нефтяные котировки в среднесрочной перспективе на уровне $70-75/bbl.