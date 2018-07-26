Рынок нефти 26 июля

Цены на нефть растут на фоне сообщений о частичной приостановке экспорта сырья Саудовской Аравией и данных от Минэнерго США о сокращении запасов. Накануне стало известно, что в Красном море в районе западного побережья Йемена были атакованы два танкера Саудовской национальной транспортной компании. Королевство решило приостановить поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив до того момента, когда транспортировка в этом районе станет безопасной. Кроме того, позитивом для рынка выступает статистика от Минэнерго США, отразившая сокращение запасов нефти и нефтепродуктов по итогам отчетной недели в большем объеме чем того ожидал рынок. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $74-75/bbl.