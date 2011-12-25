О полезности корпоративного обучения

ЦитатаПочему?
|Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку привязана гроздь бананов. Под ними лестница.
Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице, с явными намерениями достать банан. Как только она коснулась лестницы, вы открываете кран и из шланга поливаете ВСЕХ обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. Те же действия с вашей стороны.
Третья обезьяна, одурев от голода, пытается достать банан, но остальные хватают ее и оттаскивают от лестницы, не желая холодного душа.
А теперь, уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной.
Она сразу же, заметив бананы, пытается их достать. К своему ужасу, она видит злые морды остальных обезьян, которые тащат ее прочь от лестницы. После третьей попытки обезьяна понимает, что достать банан ей не удастся.
Теперь уберите из клетки еще одну, из первоначальных пяти обезьян, и запустите туда новенькую.
Заметив бананы, она, в свою очередь, пытается их достать. Как только она подходит к лестнице, все обезьяны дружно ее атакуют. Причем та, которую заменили первой, атакует с наибольшим энтузиазмом.
И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке окажутся 5 новых обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан.
Кто-то ответит Эффект толпы,кто-то так заведено,а кто-то скажет -правило клетки. Смысл то от этого не изменится.Но для себя я это запомнил как эффект клетки.И все бы ничего,я ведь и до этого знал про этот эффект,НО только после этого тренинга стал задумываться над таким простым вопросом- почему я так делаю,а не иначе,или почему все так делают,а не иначе,почему не пробуют по другому. И именно благодаря этому тренингу и этой незамысловатой притчи пересмотрел свои взгляды на себя и на окружающий мир.И стал думать уже по другому и эффективнее планировать свое время. Ведь все изменения нужно начинать с себя.Не зря же говорят
Человек победивший других велик-победивший себя могуч.
Так что получилось у тренера расшатать мозг,как они любят говорить.
Комментарии 12
Делать и говорить то, чего не думают и не говорят авторитеты?
Или промолчите? Или броситесь с обвинениями на того, кого ВСЕ считают виноватым?
Интересная история.
Только вывод мне не понятен.
второй -поняв причину,понять куда можно еще двигаться
третье -изменить следствие
Первое: понять что следует уяснить что существуют аннуитетные и дифференцированные платежи по кредиту (в варианте кредитной карты -это дифференцированные платежи)
Второе: как считаются проценты по карте
Третье: что такое основной долг
Четвертое:пример минимального платежа
Пятое: как досрочно погасить кредит
В общем получается следующая ситуация:да я беру банан,но самое главное почему я это делаю и вот это почему и есть квинтэссенция данного поста.
Часть своих поисков я уже опубликовал в своем блоге, другие готовятся к опубликованию. Кто знает, может быть кого то это заинтересует.
Т.е. Первый вывод-это осознанный выбор. А второе - я так делал всегда, но только сейчас понял как называется этот простой инструмент, и соответственно в будущем, если я ставлю перед собой какую либо цель, я всегда её позиционирую через эту призму -правило клетки.
Или по другому - хочу или не хочу оформить кредитную карту-это следствие,а причина почему не хочу (поскольку почему хочу я уже для себя определился). Не хочу потому что где то там у кого то есть печальный опыт, но опять же у кого то есть и положительный опыт. Причину выяснил, теперь нужно понять, как же ей пользоваться,что бы не получить негативные опыт-поиск информации в интернете и через обратную связь и как следствие -это оформление карты, использование ее и самое главное расчет процентов и минимальных платежей в соответствии с найденной инфой. т.е ожидания оправдались- теория подтвердилась практикой.
Если так делать всегда, а карта имеет грейс-период - то деньгами банка можно пользоваться бесплатно. Ну кроме плаьы за годовое обслуживание, которая начисляется раз в год и отражена в выписке.
Проше банана!
А ведь и правда, сейчас большинство людей, прежде чем сделать что-то, что-купить и т.д., начинают просматривать отзывы в интернете, спрашивать мнение знакомых, в общем, узнавать про опыт других. И в итоге очень часто до собственного опыта дело и не доходит. При этом нельзя сказать, что мнение других не стоит принимать в расчет, но следует обязательно самому просчитывать и получать понимание плюсов и минусов, положительных и отрицательных последствий тех или иных действий.