О полезности корпоративного обучения

Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку привязана гроздь бананов. Под ними лестница.

Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице, с явными намерениями достать банан. Как только она коснулась лестницы, вы открываете кран и из шланга поливаете ВСЕХ обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. Те же действия с вашей стороны.

Третья обезьяна, одурев от голода, пытается достать банан, но остальные хватают ее и оттаскивают от лестницы, не желая холодного душа.

А теперь, уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной.

Она сразу же, заметив бананы, пытается их достать. К своему ужасу, она видит злые морды остальных обезьян, которые тащат ее прочь от лестницы. После третьей попытки обезьяна понимает, что достать банан ей не удастся.

Теперь уберите из клетки еще одну, из первоначальных пяти обезьян, и запустите туда новенькую.

Заметив бананы, она, в свою очередь, пытается их достать. Как только она подходит к лестнице, все обезьяны дружно ее атакуют. Причем та, которую заменили первой, атакует с наибольшим энтузиазмом.

И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке окажутся 5 новых обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан.