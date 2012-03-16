Закон первого впечатления

Давным давно,когда только я начинал свою трудовую деятельность в одной организации,нам была оформлена карта в банке Альфа Банк. И так случилось,что по своей глупости у меня карту украли,но поскольку в этом банке я не хранил свои деньги,то потеря для меня не оказалась критичной,на работе я сразу предупредил чтобы деньги мне выдавали наличкой,через кассу. Но вот тут все и началось. Пришел я в банк,чтобы восстановить свою карту,но видимо мне попался какой то не расторопный специалист,который сначала долго что то искал,но почему то не смог ничего найти. Пришлось поскандалить ,но результата не было . Так я и ушел не соло нахлебавшись. Благо на работе получил деньги наличкой и пошел опять в банк карту восстанавливать,и вот тут началось самое интересное,тот сотрудники,который меня не смог найти в системе,как только подошла моя очередь,сразу же убежал в неизвестном направлении, пришлось другому отдуваться за него. Другой то оказался порасторопнее, и быстро все сделал. И что самое забавное-виноват то,как оказалось, был не банк ,а наш отдел кадров,который не правильно подал документы,в результате произошел такой вот казус.(при этом на карте на латинице ФИО было написано верно )
Потом уже когда я пришел получать свою карту,тот сотрудник,который ничем мне тогда не смог помочь,тут же меня узнал и поинтересовался не за картой ли я пришел (Видать громко я тогда возмущался)
Мораль сей басни такова в альфу я больше не нагой,не смотря на то что не банк то виноват,а в том что не сразу нашелся сотрудник,который не только быстро нашел ошибку,но и все сделал так что бы в данной ситуации все было гуд.
Комментарии 1
И всегда, так сказать, по рукой. И на "отсутствие связи с процессинговым центром" ей глубоко наплевать.