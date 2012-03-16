Вход
Профиль Блог Лента Активность

Закон первого впечатления

16.03.2012 21:16 1 1 633 просмотра
Давным давно,когда только я начинал свою трудовую деятельность в одной организации,нам была оформлена карта в банке Альфа Банк. И так случилось,что по своей глупости у меня карту украли,но поскольку в этом банке я не хранил свои деньги,то потеря для меня не оказалась критичной,на работе я сразу предупредил чтобы деньги мне выдавали наличкой,через кассу. Но вот тут все и началось. Пришел я в банк,чтобы восстановить свою карту,но видимо мне попался какой то не расторопный специалист,который сначала долго что то искал,но почему то не смог ничего найти. Пришлось поскандалить smile:evil: ,но результата не было smile:wall: . Так я и ушел не соло нахлебавшись. Благо на работе получил деньги наличкой и пошел опять в банк карту восстанавливать,и вот тут началось самое интересное,тот сотрудники,который меня не смог найти в системе,как только подошла моя очередь,сразу же убежал в неизвестном направлении, пришлось другому отдуваться за него. Другой то оказался порасторопнее, smile;) и быстро все сделал. И что самое забавное-виноват то,как оказалось, был не банк ,а наш отдел кадров,который не правильно подал документы,в результате произошел такой вот казус.(при этом на карте на латинице ФИО было написано верно smile8) )
Потом уже когда я пришел получать свою карту,тот сотрудник,который ничем мне тогда не смог помочь,тут же меня узнал и поинтересовался не за картой ли я пришел (Видать громко я тогда возмущался) smile:)
Мораль сей басни такова в альфу я больше не нагой,не смотря на то что не банк то виноват,а в том что не сразу нашелся сотрудник,который не только быстро нашел ошибку,но и все сделал так что бы в данной ситуации все было гуд. smile:ura:

Комментарии 1

koza nostra  (maestro tuk)
#
Резюме: Наличка- она и в Африке наличка.
И всегда, так сказать, по рукой. И на "отсутствие связи с процессинговым центром" ей глубоко наплевать. smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения