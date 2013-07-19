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Что наша жизнь игра

19.07.2013 18:03 19 1 057 просмотров
Психологи очень хитрый народ,то тесты придумают с вопросами на который из предложенных ответов ни один не подходит на 100%,то вопросы так сформулируют что сиди гадай от чего да почему да по какому случаю. Собственно все это сделано с одной единственной целью: Язык человеческий при все разнообразии различных форм и оборотов не является универсальным инструментом,который позволяет однозначно идентифицировать каким то образом тот или иной индивидуум.Язык это форма,а форма господа очень изменчивая субстанция,в отличии от содержания-впрочем это все лирика,для тех же кому очень интересно советую ознакомиться например с трудами Э.Берна или не безызвестного З.Фрейда.(Думаю излишне говорит про оговорку по-фрейду).
Впрочем я отвлекся от темы:
Есть есть такая замечательная игра в психологии,в которую мне удалось в свое время поиграть-называется она Черное-Красное
Если в кратце то выглядит это так:
Если обе команды поставили на "красное", то обе команды получают по -3 (минус три) очка.
Если обе команды поставили на "черное", то обе команды получают по +3 (плюс три) очка.
Если одна команда поставила на "красное", а другая команда поставила на "черное", то та команда, которая поставила на "красное" получает +5 (плюс пять) очков, а та команда, которая поставила на "черное", получает -5 (минус пять) очков.

Не правда ли очень простое правило smile:) ,зато эффект поразительный
Цель игры,как не сложно догадаться - набрать максимальное количество очков. И вот тут то начинается самое интересное. smile:crazy:
Все начинают друг друга топить и загонять в минус-кто больше,при этом рассуждая что выиграет то у кого минус будет меньше smile:D Аха как бы не так-правила то не дураки сформулировали а эти самые хитрые психологи smile:omg:
И таким образом такая простая вещь как взаимопомощь,выручка вдруг перестает работать smile:o
Ай-Ай скажите вы и будет правы-разбор полетов после игры не менее увлекательное занятие чем сама игра -кто то по прежнему верит что нужно было сильнее топить,кто просто не понимает эту игру и готов просто отстраниться,а кто-то smile:-x говорит очень простую истину -чтобы выиграла одна команда-необходимо чтобы выиграла другая команда.(т.е. обе команды должны быть в плюсе smile:!: )
Вот так вот -и не нужно был друг друга топить,нужно было другу другу помогать.
К чему я это,да к тому что частенько люди,государства,социумы играют в эту игру каждый день,да только сценарий выбирают не все в плюсе,а все в минусу,вот такой вот симбиоз с нечеловеческим лицом получает в наш цивилизованный век smile:cry:
К стати есть замечательная советская "кинокомедия" Гараж Э.Рязанова,впрочем кто смотрел поймет,кто нет советую посмотреть smile:)
И под занавес цитата-кино цитата
Цитата
Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…

И небольшой отрывок из фильма
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Комментарии 19

XIIX  (XIIX)
#
Хм... Ну прочитал... Всё понятно и достаточно доступно, кроме одного - мотивы написания данного блога: проиграли что ли много? smile:o
Ольга Курочкина  (kha)
#
А я когда первый раз прочитала – вообще ничего не поняла. smile:(

Сейчас решила второй раз прочитать. Да, сегодня я гораздо лучше соображаю. smile:D Нет, очень хороший пост. И пример с Европой. smile:oops:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
А я когда первый раз прочитала – вообще ничего не поняла. smile:(

Вот если бы вы сначала поиграли в эту игру не зная что вас ждет в конце-эффект был бы другой-как сама игра так и разбор полетов вещь увлекательная и познавательная как себя так и других. Когда я участвовал в этом тренинге мы с коллегой были в разных командах,какого же было мое удивление smile:o когда он говорил нужно всех топить и мы (т.е.они) выиграют smile:D и какое же было его разочарование что это не так smile:D
Цитата
Да, сегодня я гораздо лучше соображаю. smile:D Нет, очень хороший пост. И пример с Европой. smile:oops:

Ну пример с Европой это самый яркий пример,из последнего это пример Греции,которая из-за внутреннего долга очень сильно тянула Евро вниз. Помниться даже где то в странах Европы референдумы хотели провести за выход из Евросоюза,вот так вот все серьезно
А у нас то не лучше-Банки стали вводить бешеную комиссию за снятие ден.средств. И вообще много банков было порушено и санировано из 2008 года,а все потому что договориться не смогли.
А вообще как в песне
Цитата
Но никто не хочет и думать о том,
Пока "Титаник" плывет.
Никто не хочет и думать о том,
Пока, пока "Титаник" плывет.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, мне такая игра не нужна. smile:| Это для тех, кто не понимает, что надо свой плюс увеличивать, а не чужой минус. Меня вроде как уже жизнь научила ... smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Нет, мне такая игра не нужна. smile:|

Это был тренинг
Цитата
Это для тех, кто не понимает, что надо свой плюс увеличивать, а не чужой минус.

На словах понимают все,а по факту сколько людей столько мнений,да и к тому же есть замечательная русская поговорка или даже две
Моя хата с краю smile:o
Своя рубашка ближе к телу smile:o
Цитата
Меня вроде как уже жизнь научила ... smile:)

А я вот люблю ходить на разные тренинги,и узнавать что то новое smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Новое я тоже люблю. Но если кто по жизни предпочитает топить других, то тут, мне кажется, одной игрой или тренингом не отделаться ... Должна быть сильная положительная мотивация к изменению. А у таких откуда она возьмётся. Пока "Титаник" плывёт ...
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Должна быть сильная положительная мотивация к изменению. А у таких откуда она возьмётся. Пока "Титаник" плывёт ...

И не появиться,как бы это банально и парадоксально не звучало но должно быть и то и другое
Зло и добро существует давно
Но никому победить не дано
Зло существует пока есть добро
Так в мире все протекать и должно
Mephistophilus  (Desperado17)
#
К стати есть еще одни пример полезного на мой взгляд тренинга,положительный опыт описывал тут smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ну, правильно, там тоже про то, что надо над собой работать. Самому лучше становиться. А не других хуже делать.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Ну вообще то там о другом речь,а может быть и про это есть речь smile:shuffle:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Там ещё про то, что не надо чужому влиянию поддаваться. Верить собственному опыту, но учитывать, что условия "игры" могут меняться. И стоит рискнуть самому проверить, льётся ли ещё на голову ледяная вода. В конце концов, это не смертельно. По-моему, лучше под холодный душ попасть, чем с голоду умереть? smile;)

А потом Вы пишите, что самое главное - это победить себя. Да, это самое главное и самое трудное. smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Там ещё про то, что не надо чужому влиянию поддаваться.

Пока мы живем в этом материальном мире и зависим от воды,еды и др. лабуды внешних факторов то сложно сказать что мы должны быть свободны
С точки зрения буддизма человек свободный это человек вне разумы-добра и зла-ада и рая
К стати есть замечательная песня Кипелова-Я свободен-вот это свобода вот это независимость от всего и всех smile:ura:
Цитата
Верить собственному опыту, но учитывать, что условия "игры" могут меняться

Собственному опыту или чужому это не важно,главное чтобы выбор был осознанный,а вера,точнее убеждение что ты свободен от чужих мнений,поступков это не более чем заблуждение впрочем все это риторические вопросы и не более того smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я не говорю, что мы должны быть свободны. Нельзя быть свободным от общества, как мы конспектировали в советской школе.

Я имею в виду, что надо мыслить критически. smile:)

А для этого крайне важен собственный опыт. Чужое мнение, чужой опыт - это всё очень интересно и полезно и стоит учесть. Но восприятие у всех разное. И возможности. Тот же холодный душ - кто-то от него заболеет, а для кого-то - как с гуся вода. smile;)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Нельзя быть свободным от общества, как мы конспектировали в советской школе.

Это вы о чем smile:o
Цитата
А для этого крайне важен собственный опыт. Чужое мнение, чужой опыт - это всё очень интересно и полезно и стоит учесть.

Важно все и тут сложно сказать свой или чужой опыт,я все таки и религиозным и идеологическим соображением сторонник вселенского разума.
И опыт свой,чужой это категории применимы только в контексте ассоциирования себя в качестве индивидуума и не более того
Или как сейчас модно говорить Это все матрица smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
"Нельзя жить в обществе и быть свободным от него". Кто это сказал?

"Гугл Вам в помощь" smile:D

А какие у Вас религиозные воззрения?
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
"Нельзя жить в обществе и быть свободным от него". Кто это сказал?

Так сказал Заратустра smile:D
Цитата
А какие у Вас религиозные воззрения?

А вот такие
Цитата
Кто верит в Магомета, кто — в Аллаха, кто — в Исуса,
Кто ни во что не верит — даже в чёрта — назло всем...
Хорошую религию придумали индусы:
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя —
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты, как свинья, —
Останешься свиньёю.

Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне.
Досадно? Что ж, родишься вновь — на колкости горазд.
А если видел смерть врага ещё при этой жизни,
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.

Живи себе нормальненько,
Есть повод веселиться —
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.

Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь!
Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком —
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?

Дак кто есть кто, дак кто был кем — мы никогда не знаем.
"Кто был никем, тот станет всем" — задумайся о том!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.

Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы —
Удобную религию
Придумали индусы!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, Заратустру в советской школе не конспектировали! smile:notiam:

«Да пребудет с Вами Яндекс!» smile;)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Нет, Заратустру в советской школе не конспектировали! smile:notiam:

А жаль smile:shuffle:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
проиграли что ли много? smile:o

Почему проиграл-это обычна Командообразующая игра,которую проигрывают например на специальных тренингах smile:)
Цитата
Хм... Ну прочитал... Всё понятно и достаточно доступно, кроме одного - мотивы написания данного блога:

Вспомните кризис 2008 года-Европа до этого интегрировался,интегрировалась и доинтегрировалась smile:D
Как только начался кризис все вдруг вспомнили про
Национальную валюту и национальную экономику-действие вернуть национальную валюту,развивать экспорт,развивать национальное производство-прощай Евро,прощая единое экономическое пространство smile:achtung:
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