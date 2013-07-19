Что наша жизнь игра

Впрочем я отвлекся от темы:
Есть есть такая замечательная игра в психологии,в которую мне удалось в свое время поиграть-называется она Черное-Красное
Если в кратце то выглядит это так:
Если обе команды поставили на "красное", то обе команды получают по -3 (минус три) очка.
Если обе команды поставили на "черное", то обе команды получают по +3 (плюс три) очка.
Если одна команда поставила на "красное", а другая команда поставила на "черное", то та команда, которая поставила на "красное" получает +5 (плюс пять) очков, а та команда, которая поставила на "черное", получает -5 (минус пять) очков.
Не правда ли очень простое правило ,зато эффект поразительный
Цель игры,как не сложно догадаться - набрать максимальное количество очков. И вот тут то начинается самое интересное.
Все начинают друг друга топить и загонять в минус-кто больше,при этом рассуждая что выиграет то у кого минус будет меньше Аха как бы не так-правила то не дураки сформулировали а эти самые хитрые психологи
И таким образом такая простая вещь как взаимопомощь,выручка вдруг перестает работать
Ай-Ай скажите вы и будет правы-разбор полетов после игры не менее увлекательное занятие чем сама игра -кто то по прежнему верит что нужно было сильнее топить,кто просто не понимает эту игру и готов просто отстраниться,а кто-то говорит очень простую истину -чтобы выиграла одна команда-необходимо чтобы выиграла другая команда.(т.е. обе команды должны быть в плюсе )
Вот так вот -и не нужно был друг друга топить,нужно было другу другу помогать.
К чему я это,да к тому что частенько люди,государства,социумы играют в эту игру каждый день,да только сценарий выбирают не все в плюсе,а все в минусу,вот такой вот симбиоз с нечеловеческим лицом получает в наш цивилизованный век
К стати есть замечательная советская "кинокомедия" Гараж Э.Рязанова,впрочем кто смотрел поймет,кто нет советую посмотреть
И под занавес цитата-кино цитата
Цитата
|Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…
И небольшой отрывок из фильма
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Комментарии 19
Сейчас решила второй раз прочитать. Да, сегодня я гораздо лучше соображаю. Нет, очень хороший пост. И пример с Европой.
Вот если бы вы сначала поиграли в эту игру не зная что вас ждет в конце-эффект был бы другой-как сама игра так и разбор полетов вещь увлекательная и познавательная как себя так и других. Когда я участвовал в этом тренинге мы с коллегой были в разных командах,какого же было мое удивление когда он говорил нужно всех топить и мы (т.е.они) выиграют и какое же было его разочарование что это не так
Ну пример с Европой это самый яркий пример,из последнего это пример Греции,которая из-за внутреннего долга очень сильно тянула Евро вниз. Помниться даже где то в странах Европы референдумы хотели провести за выход из Евросоюза,вот так вот все серьезно
А у нас то не лучше-Банки стали вводить бешеную комиссию за снятие ден.средств. И вообще много банков было порушено и санировано из 2008 года,а все потому что договориться не смогли.
А вообще как в песне
Пока "Титаник" плывет.
Никто не хочет и думать о том,
Пока, пока "Титаник" плывет.
Это был тренинг
На словах понимают все,а по факту сколько людей столько мнений,да и к тому же есть замечательная русская поговорка или даже две
Моя хата с краю
Своя рубашка ближе к телу
А я вот люблю ходить на разные тренинги,и узнавать что то новое
И не появиться,как бы это банально и парадоксально не звучало но должно быть и то и другое
Зло и добро существует давно
Но никому победить не дано
Зло существует пока есть добро
Так в мире все протекать и должно
А потом Вы пишите, что самое главное - это победить себя. Да, это самое главное и самое трудное.
Пока мы живем в этом материальном мире и зависим от воды,еды и др.
лабудывнешних факторов то сложно сказать что мы должны быть свободны
С точки зрения буддизма человек свободный это человек вне разумы-добра и зла-ада и рая
К стати есть замечательная песня Кипелова-Я свободен-вот это свобода вот это независимость от всего и всех
Собственному опыту или чужому это не важно,главное чтобы выбор был осознанный,а вера,точнее убеждение что ты свободен от чужих мнений,поступков это не более чем заблуждение впрочем все это риторические вопросы и не более того
Я имею в виду, что надо мыслить критически.
А для этого крайне важен собственный опыт. Чужое мнение, чужой опыт - это всё очень интересно и полезно и стоит учесть. Но восприятие у всех разное. И возможности. Тот же холодный душ - кто-то от него заболеет, а для кого-то - как с гуся вода.
Это вы о чем
Важно все и тут сложно сказать свой или чужой опыт,я все таки и религиозным и идеологическим соображением сторонник вселенского разума.
И опыт свой,чужой это категории применимы только в контексте ассоциирования себя в качестве индивидуума и не более того
Или как сейчас модно говорить Это все матрица
"Гугл Вам в помощь"
А какие у Вас религиозные воззрения?
Так сказал Заратустра
А вот такие
Кто ни во что не верит — даже в чёрта — назло всем...
Хорошую религию придумали индусы:
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя —
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты, как свинья, —
Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне.
Досадно? Что ж, родишься вновь — на колкости горазд.
А если видел смерть врага ещё при этой жизни,
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько,
Есть повод веселиться —
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь!
Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком —
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?
Дак кто есть кто, дак кто был кем — мы никогда не знаем.
"Кто был никем, тот станет всем" — задумайся о том!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы —
Удобную религию
Придумали индусы!
«Да пребудет с Вами Яндекс!»
А жаль
Почему проиграл-это обычна Командообразующая игра,которую проигрывают например на специальных тренингах
Вспомните кризис 2008 года-Европа до этого интегрировался,интегрировалась и доинтегрировалась
Как только начался кризис все вдруг вспомнили про
Национальную валюту и национальную экономику-действие вернуть национальную валюту,развивать экспорт,развивать национальное производство-прощай Евро,прощая единое экономическое пространство