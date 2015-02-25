Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся! Командовать парадом буду я! (с)

И снова Здравствуйте!
Недавно я писал заметку под названием А давайте лучше сколотим аэроплан и улетим из того колхоза к ядреной матери!
И как и полагается в лучших традициях эпистолярного жанра -закон приняли,что и хорошо и плохо одновременно.
Хорошо т.к. в человеке все должно быть прекрасно,а плохо, то,что в нашей деревни проблему коммунальных войн,до сих пор не решили.
Не буду рисовать апокалиптическую картину мира, т.к. тот кто выжил в катаклизме,пребывает в пессимизме (с) , а только скромно замечу,что управляющая компания уже и в суд подала и даже уже выиграла и даже должники в курсе,когда карта в блоке оказалось
Казус сей истории еще и в том,как мне поведали, состоит в следующем: судебный пристав, ждет не дождется,когда на себя будет исполнительное дело заводить
Так что Don't worry, be happy
Так что ждем-с лучших новостей из самого лучшего города на земле........
Комментарии 3
Теперь при каждом чихе нужно КИ запрашивать
C 1 марта 2015 года кредитная история дополняется новыми данными
Теперь в кредитной истории будет храниться следующая информация:
1. Информация обо всех Ваших обращениях в кредитные организации с заявкой на кредит, а также статус рассмотрения данных заявок.
2. Причина отказа по кредитной заявке. Например, отказ по кредитной истории клиента, слишком большая долговая нагрузка, несоответствие данных заемщика, указанных в заявке, данным имеющимся у кредитной организации.
3. Обязательства, по которым Вы не являетесь основным заемщиком, а являетесь поручителем.
4. Информация о задолженностях по ЖКХ, штрафам, алиментам в случае наличия вступившего в силу и не исполненного в течение 10 дней решения суда о взыскании с должника денежных сумм.
5. Информация о недееспособности субъекта кредитной истории, а также информация о банкротстве физического лица.
6. Информация о залогах по кредитным обязательствам.
7. Информация о переуступке прав требования, в т.ч. наименование компании, которой такие права были переданы.
8. Информация из судов о взыскании задолженности.