Околопенсионное рабство.

Более того, с этого года по закону* между Пенсионным фондом России и банками, через которые пенсионеры получают пенсию, должны быть заключены договоры. Типовой договор утвержден Приказом Минтруда России от 14.11.2014 №881н. В настоящее время территориальные органы ПФР ведут работу по подписанию двухсторонних договоров между ПФР и кредитными организациями.

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Таким образом, именно ПФР настаивает на заключении двухсторонних договоров с банками независимо от статуса их учредителей или акционеров. Однако уже сейчас есть коммерческие банки или региональные отделения крупных российских банков, которые отказываются от заключения двухсторонних договоров с территориальными органами ПФР. В Пенсионном фонде надеются, что в течение года головные офисы этих банков скорректируют это решение, учитывая, что пенсионеры хотят получать пенсию именно через эти банки.