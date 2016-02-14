Околопенсионное рабство.

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На этот раз речь пойдет про пенсии. Нет- не про то куда сегодня вложить,чтобы завтра получить,а про то в каком банке ее можно получать.
Лирическое отступления: набирая очередной ответ на тему
И так поехали
Немного теории ... на самом сайте ПФ РФ
ПФР разъясняет правила выбора пенсионером организации-доставщика пенсии и опровергает слухи о «пенсионном рабстве»
Основной тезис:
Цитата
|Более того, с этого года по закону* между Пенсионным фондом России и банками, через которые пенсионеры получают пенсию, должны быть заключены договоры. Типовой договор утвержден Приказом Минтруда России от 14.11.2014 №881н. В настоящее время территориальные органы ПФР ведут работу по подписанию двухсторонних договоров между ПФР и кредитными организациями.
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Таким образом, именно ПФР настаивает на заключении двухсторонних договоров с банками независимо от статуса их учредителей или акционеров. Однако уже сейчас есть коммерческие банки или региональные отделения крупных российских банков, которые отказываются от заключения двухсторонних договоров с территориальными органами ПФР. В Пенсионном фонде надеются, что в течение года головные офисы этих банков скорректируют это решение, учитывая, что пенсионеры хотят получать пенсию именно через эти банки.
Т.е. очевидно свобода выборе куда переводить пенсию больше декларативная нежели императивная для ПФ РФ.
Ну что ж бывает. Одно время у нас и зарплатное рабство было императивное для работодателей (с кем заключили договор,туда и будем з/п переводить) и очень декларативное для работника (т.е. формально ограничивать способ оплаты труда только в банк работодателя и право, а не обязанность переводить на произвольные реквизиты, предоставленные работником),однако сейчас работник как никогда свободен в выборе банка,куда все что нажитое непосильным трудом можно смело переводить
Собственно что мы имеем,куда же могут перечислить пенсию,очевидно туда, с кем ПФ РФ уже успел заключить договор, а где их искать.
Мне изначально казались две очевидные вещи:
Первое должен быть единый список.
Второе везде должен присутствовать Сбербанк и очевидно почта РФ.
Оказывается и первое и второе утверждение оказалось ошибочное, а может быть плохо искал
Собственно как я искал,остановлюсь более подробно:
тут http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/info/ выбрать свой регион ,далее раздел Информация для жителей региона и возможно увидите список банков вашего региона
Вроде как все можно ставить точку,однако я решил пойти дальше и проверить в скольких регионах есть уже соответствующие списки для перечисления пенсии.
85 регионов/списков 19
1) Алтайский край
2) Архангельская область
3) Брянская область
4) Ивановская область
5) Костромская область ( Почта РФ это уже почти банк )
6) г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
7) Липецкая область
8 ) Магаданская область Еду я в Магадан
9) Новосибирская область
10) Омская область
11) Республика Северная Осетия-Алания
12) Республика Татарстан
13) Самарская область
14) Тверская область
15) Ульяновская область
16) Чувашская республика
17) Ярославская область
18) г.Санкт-Петербург (см.п. 6)
19) г.Севастополь
Все данные актуализировал на 31.01.16 ибо второй раз проходит сей квест не решился
До новых встреч
Комментарии 7
Куда бедному инженеру на старости лет податься? В Тверскую или к снегурочке в Костромскую рвануть?
Первопрестольной нет.
ага,а говорят деньги в Москве вращаются
ласктелефонных переговоров получен мною лично в отделении ПФ г.Москвы. Как его сюда выложить-то
Есть список банков, с которыми у ПФРФ заключены договоры. После долгих предварительных
ласктелефонных переговоров получен мною лично в отделении ПФ г.Москвы. Как его сюда выложить-то
Сохраните где-нибудь в обменнике и киньте сюда ссылку
Есть список банков, с которыми у ПФРФ заключены договоры. После долгих предварительных
ласктелефонных переговоров получен мною лично в отделении ПФ г.Москвы. Как его сюда выложить-то
Сохраните где-нибудь в обменнике и киньте сюда ссылку
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=38&TID=115450&MID=4944519#message4944519
З.Ы. любопытно,а на сайте что-то появилось за это время, впрочем наверное я им задам этот вопрос в ЛК например