Хорошие новости!
Ух очень давно я не брался за перо и не выяснял каким словоблудием любят заниматься банки в описании своих общих условиях.
И так приступим. Речь пойдет про платежный период по КК зеленного слона.
Как то в одной заметки я уже делал акцент,что ПП у Сбера не 20 дней (как написано в рекламном проспекте),а целых 21 день.
http://www.banki.ru/blog/Desperado17/6047.php
Ну 21 и 21,чего тут интересного и странного. Все для народа. Однако в профильной ветки периодически возникал не праздный вопрос: до 21 включительно или до наступления этой даты. Вроде бы банальный вопрос. Для себя я решил так во-первых включительно, а во-вторых лучше оставлять один день в запасе. Но при этом на форуме не однократно было замечено,что на 21 день деньги можно вносить и будет вам грейс. Вроде бы все логично. Все да не все. Дело в том,что Сбер очень умело путается в показаниях и заметает следы И вот почему.
Давайте найдем тут http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit/universal/mp в разделе Полезно знать
скачаем вот такой вот любопытный документ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ ПАО СБЕРБАНК и быстрым поиском найдем определения термина Дата платежа
!. Для карт, выпущенных с 01.07.2014
включая последний день.
Дата платежа – дата, не позднее которой Клиент должен пополнить Счет карты на сумму в размере не менее суммы Обязательного платежа. Дата платежа и сумма Обязательного платежа указываются в Отчете. Дата платежа рассчитывается с Даты отчета (не включая ее) плюс следующие 20 календарных дней. Если 20-ый день приходится на выходной/праздничный день, в Отчете будет указана дата первого рабочего дня, следующего за выходным/праздничным днем.
!!. Для карт, выпущенных до 01.07.2014
Получается не включая последний день
Дата платежа – дата, до наступления которой Держатель должен пополнить Счет карты на сумму в размере не менее суммы Обязательного платежа. Дата платежа и сумма Обязательного платежа указываются в Отчете. Дата платежа рассчитывается со дня, следующего за Датой отчета плюс 20 календарных дней. Если 20-ый день приходится на выходной/праздничный день, в Отчете будет указана дата первого рабочего дня, следующего за выходным/праздничным днем.
Т.е. для разных карт ПП разный т.е. в одном случае за день до даты платежа нужно погасить отчетную сумму, в другом случае очевидно нет, да и вообще +20 по разном считается очевидно. В любом случае,как не считай, на моей памяти это первый случай,чтобы 20=21,да еще и по разному считается или определяется.
Но на этом приключения не заканчиваются,дело вот в чем, перейдите по этой ссылке
http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit/graceperiod и обратите внимание,что там написано про дату платежа
Опять же до (т.е. имеем случай для карт, выпущенных до 01.07.2014 )
Так же взглянем на памятку http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit/universal/mp под названием Как пользоваться кредитной картой на страницу № 5
И что мы видим опять ПП не 21 день,а 20 и обязательный платеж на 20 день ПП. Вот такая вот веселая арифметика.
Но на этом приключения не заканчиваются, поиграйте с калькулятором грейс http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit/graceperiod и у вас вообще будет разрыв шаблона.
Вот теперь все и до новых встреч
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