а) В узком определении вернулись к значениям начала 2014 г.:
http://cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mb_nd_weekly
Снижение с пика в конце декабря - более 1 трлн. руб.
б) В широком вернулись к июлю 2014 г., при том, что тогда резервов было на 60 млрд. меньше.
http://cbr.ru/statistics/?PrtID=mb&Year=2015
http://cbr.ru/statistics/?PrtID=mb&Year=2014
Снижение с пика 01.01.2015 - более 1,5 трлн. руб.
2) НРД&НКЦ (банки МосБиржи) за 12.2014-02.2015
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191161&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2
Увеличение активов НРД на 621,691 млрд. руб. (+ 54%)
3) ММВБ
http://www.finam.ru/analysis/profile0361b/
01.12.2014 - 1533
low 05.01.2015 - 1393
high 16.02.2015 - 1838
13.03.2015 - 1622
4) EPFR Global (Russia)
Приток в РФ на рынок акций -к 11 марта 46,7 млн. $
http://www.kommersant.ru/doc/2686894
Общий приток за 7 недель ~500 млн. $
Альтернативные данные из Ведомостей:
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/03/13/chistii-ottok-iz-fondov-investiruyuschih-v-rossiiskie-aktsii-sostavil-15-mln
5-11 марта вывели 1,5 млн. $
Приток с начала года - 156 млн. $
Упоминание обеих цифр:
http://www.finmarket.ru/news/3966837
Комментарии 0