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Коды MCC торговых точек Москвы, собранные при использовании карты Mastercard World с кэшбэком от Росевробанка

03.09.2016 15:17 3 1 073 просмотра
По мере пополнения буду обновлять этот список.

Категория автолюбителю
...

Категория рестораны
TEREMOK, MCC5814
MCDONALDS, MCC5814
FUD MARKET, MCC5814

Категория шопинг
DOCHKI-SYNOCHKI, MCC5641
ZOLLA, MCC5691
GLORIA JEANS, MCC5691

Категория продукты
ATAK , MCC5411
DIXY, MCC5411
VKUSVILL , MCC5411
MAGNIT, MCC5411
LENTA, MCC5411

Категория путешествия
...


MCC коды, которые не вошли в программу лояльности
SIMONA, MCC5331
M.VIDEO, MCC5722
Различные аптеки, MCC5912
SPORTMASTER SHOP, MCC5941
KORABLIK, MCC5945
KORABLIK, MCC5999

Комментарии 3

Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Распределение МСС по категориям в различных банках может не совпадать. smile8)
Вы расписали категории по какому банку ?
Fedor Dostoevsky  (Dostoevsky)
#
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Распределение МСС по категориям в различных банках может не совпадать. smile8)
Вы расписали категории по какому банку ?


ОК!
Это по Росевробанку.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
Fedor Dostoevsky пишет:
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Распределение МСС по категориям в различных банках может не совпадать. smile8)
Вы расписали категории по какому банку ?


ОК!
Это по Росевробанку.


Укажите сие обстоятельство в заголовке. smile8)
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