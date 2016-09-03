Коды MCC торговых точек Москвы, собранные при использовании карты Mastercard World с кэшбэком от Росевробанка

По мере пополнения буду обновлять этот список.
Категория автолюбителю
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Категория рестораны
TEREMOK, MCC5814
MCDONALDS, MCC5814
FUD MARKET, MCC5814
Категория шопинг
DOCHKI-SYNOCHKI, MCC5641
ZOLLA, MCC5691
GLORIA JEANS, MCC5691
Категория продукты
ATAK , MCC5411
DIXY, MCC5411
VKUSVILL , MCC5411
MAGNIT, MCC5411
LENTA, MCC5411
Категория путешествия
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MCC коды, которые не вошли в программу лояльности
SIMONA, MCC5331
M.VIDEO, MCC5722
Различные аптеки, MCC5912
SPORTMASTER SHOP, MCC5941
KORABLIK, MCC5945
KORABLIK, MCC5999
Комментарии 3
Вы расписали категории по какому банку ?
Распределение МСС по категориям в различных банках может не совпадать.
Вы расписали категории по какому банку ?
ОК!
Это по Росевробанку.
Распределение МСС по категориям в различных банках может не совпадать.
Вы расписали категории по какому банку ?
ОК!
Это по Росевробанку.
Укажите сие обстоятельство в заголовке.