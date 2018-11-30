ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ УБЕДИТЬ ВАС ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ

Самая первая идея – простая, но легко упускаемая из виду – заключается в том, что создание богатства имеет мало общего с вашими доходами или доходами от инвестиций, но сильно зависит от вашей нормы сбережений.



Фортуна может исчезнуть так же быстро, как и появиться – и часто – в то время как другие со скромными доходами могут со временем накопить состояние. Богатство – это только накопленные остатки после того, как вы получите, и что вы потратите. И поскольку вы можете строить богатство без высокого дохода, но у вас нет шансов сделать это без высокой нормы сбережений, ясно, что важнее.