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ИНОГДА, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ

30.11.2018 11:11 2 767 просмотров
Примечание автора.
В 1994 году Джереми Сигэл написал книгу под названием «Stocks for the Long Run» («Долгосрочные инвестиции в акции»). Название этой книги стало догмой, потому что в долгосрочном плане акции практически всегда превосходят любые другие активы по доходности. Название этой статьи Джейсона Цвега “Sometimes, It’s Bonds For the Long Run” («Иногда, Долгосрочные инвестиции в облигации») показывает, что жизнь иногда отходит от догм и правил. Используется игра слов и названий.
Источник: “Sometimes, It’s Bonds For the Long Run”, Wall Street Journal, Джейсон Цвейг, 02.11.2018

Перевод Walletinvestments.ru

При измерении с шагом в три десятилетия облигации были лучше, чем акции, в 2011 году

Возможно, инвесторы должны подвергнуть сомнению догму об «акциях на долгосрочную перспективу». История показывает, что портфель из облигаций превосходил портфель из акций неожиданно часто и в ужасно длительные периоды.

Комментарии 2

Андрей Цветков  (DLivsi)
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На мой взгляд. Все подобные рассуждения относятся скорее к софистике, нежели к полезной практике. В первую очередь, необходимо понимать, что оба рассматриваемых рынка имеют повышенный риск, здесь можно потерять все, не зависимо от того взялись вы инвестировать в акции на 30 лет или в облигации... А тем более, рассуждения о том, что более прибыльно на основании 200 летней истории, это скорее как средняя температура по больнице.
Игорь Париков  (Wallet!)
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Подскажите, пожалуйста, когда фондовые рынки обнулялись на 100%, чтобы потерять всё? Не за 100 лет, как вы говорите, а хотя бы за 10-20 лет?
А также подскажите, разве рынки не показывали новые рекорды и не восстанавливали свои потери?
Потерять капитал на фондовом рынке можно благодаря своей безграмотности и спекуляциям, но никак не инвестициям.
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