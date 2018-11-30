Примечание автора.
В 1994 году Джереми Сигэл написал книгу под названием «Stocks for the Long Run» («Долгосрочные инвестиции в акции»). Название этой книги стало догмой, потому что в долгосрочном плане акции практически всегда превосходят любые другие активы по доходности. Название этой статьи Джейсона Цвега “Sometimes, It’s Bonds For the Long Run” («Иногда, Долгосрочные инвестиции в облигации») показывает, что жизнь иногда отходит от догм и правил. Используется игра слов и названий.
Источник: “Sometimes, It’s Bonds For the Long Run”, Wall Street Journal, Джейсон Цвейг, 02.11.2018
Перевод Walletinvestments.ru
При измерении с шагом в три десятилетия облигации были лучше, чем акции, в 2011 году
Возможно, инвесторы должны подвергнуть сомнению догму об «акциях на долгосрочную перспективу». История показывает, что портфель из облигаций превосходил портфель из акций неожиданно часто и в ужасно длительные периоды.
Комментарии 2
А также подскажите, разве рынки не показывали новые рекорды и не восстанавливали свои потери?
Потерять капитал на фондовом рынке можно благодаря своей безграмотности и спекуляциям, но никак не инвестициям.