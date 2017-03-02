Сегодня мы поговорим о том, как успех может быть рассчитан и гарантирован. Да, да, Вы не ослышались, гарантирован в мире финансов. В финансах – нет никаких скрытых тайн и чудес. Всё давно известно, посчитано и доказано, только эти факты стараются не показывать широкой публике, чтобы обдирать её как липку, как можно дольше.
Прекрасный пример – это предыдущая статья про финансовых советников, которым платят огромные комиссионные ни за что.
Самое главное в финансах – это долгосрочное инвестирование, правильный подбор активов, и низкие издержки. Именно этими принципами руководствуется Государственный пенсионный Фонд Норвегии (Глобальный) - GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL.
Цель его проста:
The Government Pension Fund Global is saving for future generations in Norway. One day the oil will run out, but the return on the fund will continue to benefit the Norwegian population.
Глобальный Государственный пенсионный фонд сохраняет деньги для будущих поколений в Норвегии. Однажды нефть иссякнет, но доходы от фонда будет продолжать приносить прибыль Норвежского населению.
Как прекрасно, когда люди об этом думают, а не копят деньги, как у нас на «черный день».
Пенсионный фонд – это фонд с самым долгосрочным горизонтом инвестирования из всех. Благодаря данным о возрасте и полу населению фонд может полностью просчитать все поступления и траты фонда на десятилетия вперед. Этим не может похвастаться ни один обычный инвестиционный фонд на рынке. Ведь когда рынок растет, люди обычно деньги несут в фонды (как сейчас), когда рынок падает, «инвесторы» забирают деньги из фондов, что сказывается на их доходности. Но пенсионный фонд не подвержен таким паническим набегам пенсионеров.
Почему я вдруг заговорил об этом фонде?
Я много раз слышал об этом фонде в прессе, и том, что он также инвестируют в Россию, но не углублялся в подробности. Но после этой новости:
Правительство Норвегии предложило инвестировать 70% от общего объема активов стоимостью $900 млрд в фондовый рынок. Сейчас инвестируется чуть более 60%.
Меня посетила мысль: «Какие же молодцы, эти норвежцы» и решил более подробно изучить этот фонд.
Начнем, с нескольких фактов:
6,9% - это годовая доходность фонда за 2016 год или 447 миллиардов крон.
Среднегодовая доходность фонда за период с 1998 по 2016 год составила 5,7% в норвежских кронах и 5,8% в долларах США.
Отчет фонда за 2016 год очень подробный и интересный:
Посмотрите на ту доходность, которую получил фонд от каждого вида актива в 2016 году:
От акций 8,7%, облигаций – 4,3%, недвижимости - 0,8%. И они этим еще недовольны!
Видите ли облигации приносят слишком низкую доходность, надо увеличивать долю акций в портфеле.
Раскопал доли активов: 62,5% акции, 34,3% облигации и 3,2% в недвижимости. И фонд хочет увеличить долю акций до 70%, чтобы повысить свою доходность. Молодцы!
Вас могло смутить слово «Глобальный» в названии фонда. Нет, это не ошибка. Действительно фонд глобальный и инвестируют в активы, которые расположены за пределам своей страны.
Сухие цифры: 77 стран, 8985 компаний, 1,3% всех компаний в мире есть в фонде, 2,3% от всех компаний Европы, объем фонда – 7,575 миллиардов крон или 900 млрд. долларов США,
- 220,2 миллиарда крон перечислено в бюджет Норвегии для выплаты пенсионерам.
Вас не впечатляет размер фонда? Наши резервы нервно курят в сторонке 393,5 млрд. США.
О том, где и как бездарно хранятся наши резервы я описывал детально. Теперь детально рассмотрим норвежский фонд.
Доходность фонда по годам. Посмотрите на просадку почти в 25% в 2008 году во время кризиса. Да, вложения в акции это рисковое дело, но в 2009 году фонд полностью компенсировал потери. И более того, кризис 2008 года не только не разубедил норвежцев вкладывать в акции, а наоборот, вселил уверенность в правильности выбранного курса.
Вот график роста фонда, в основном, из-за роста стоимости акций.
За 18 лет фонд вырос в 63 раза со 120 миллиардов крон до 7 575.
Вот детальная доходность по годам от каждого актива. Акции выгоднее всего. Кто бы сомневался? (Ответ: Пенсионный фонд России)
Теперь убедимся, что фонд глобальный:
42,3% средств фонда вложено в Северную Америку, из них 37,2% в США, в акции – 23,2%. Далее идут Великобритания, Япония, Германия, Франция, Швейцария, Канада, Австралия, Китай и Южная Корея. Обращаю ваше внимание, что в отличие от России пенсионный фонд вкладывается в основном в акции США, а не облигации, что гораздо доходнее.
В этом списке перечислены 10 основных стран, остальные 67 указываются отдельно, так как их доля очень маленькая. Доли вложений в Россию не нашел, так как, наверное, доля очень маленькая. Но порывшись в отчете, нашел вложения Норвежского фонда в государственные облигации России – ОФЗ в размере 19,012 миллиардов крон или 2,26 млрд.долларов.
Это составляет около 135,79 млрд. рублей по курсу на 31.12.2016, что приблизительно 10% от объема ОФЗ, которым владеют иностранцы (1 408 млрд.).
Еще нашел, что фонд владеет частью строительной компании ЛСР Групп в размере 5,1%.
Но, что мне больше понравилось, что фонд потихоньку и активно скупает лучшую недвижимость в мире. Новые приобретения за 2016 год:
Если подводить итог аудита пенсионного фонда и его инвестиционной стратегии у меня возникает только один вопрос: как не будучи норвежцем перечислять отчисления с зарплаты не в пенсионный фонд России, а Норвегии, и получать потом пенсию в Норвегии?
P.S. О пенсионном фонде России я напишу отдельно. Не хочу о печальном сейчас. Хорошее настроение, потому о Норвегии)
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