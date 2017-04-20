Позавчера появилась новость о том, что Центрабльный Банк России создал новые департаменты по очищению финрынка и надзором за Микро Финансовыми Организациями.
Всё! Трепещите мошенники, ЦБ идет за вами.
Очищением финрынка и надзором за МФО займутся новые департаменты
В Банке России начинают работать новые структурные подразделения – Департамент противодействия недобросовестным практикам и Департамент микрофинансового рынка.
Все организации, предоставляющие лицензируемые финансовые услуги без соответствующего разрешения, попадут в фокус внимания Департамента противодействия недобросовестным практикам. Новое структурное подразделение будет выявлять и пресекать деятельность нелегальных кредиторов, лжестраховщиков и профучастников, в том числе предоставляющих услуги из-за рубежа, и прочих участников теневого финансового рынка.
Казалось бы, прекрасная новость, но я расскажу почему она не вызывает во мне никакого энтузиазма.
Первый вопрос: а где вы были раньше? Что, до этого в России не было никакого контроля?
Был, но только ЦБ – это яркий пример российского государства: огромная, неповоротливая и очень неэффективная машина. Государство в государстве, которое берет на себя все больше и больше функций и не справляется с ними. Создаются департаменты, отделы, комиссии по надзору, а толку? Никакого.
До 2013 года ЦБ занимался только надзором и контролем за банками, а потом подмял под себя рынок страхования (Федеральную Службу Страхового надзора), и финансовый рынок (Федеральную службу по финансовым рынкам).
Стало ли от этого лучше?
Посмотрите, что говорят в банковском сообществе на этот счет:
Банкиры работой сотрудников ЦБ не очень довольны. В банковском сообществе накопилось недовольство квалификацией проверяющих – часто банкиры знают особенности регулирования лучше их, сетует топ-менеджер банка, отвечающий за связи с органами власти. «По моим ощущениям, 2/3 сотрудников [ЦБ] некомпетентны. Проверяющие не понимают суть вопросов, которые сами задают. Иногда приходят запросы от регулятора, в которых он путает даты: просит, например, изменения по балансу на дату, которая еще не наступила», – отмечает другой финансист. Не редкость, когда сотрудник ЦБ плохо знает его нормативные акты, неверно ими оперирует – это говорит об уровне квалификации, заключает собеседник «Ведомостей».
Думаете, мошенникам страшатся контролеров с такой компетенцией? Очень! Поэтому покупают по 3 яхты вместо одной.
Почитайте статью в Ведомостях по поводу недавно нашумевшего падения Татфондбанка : в ЦБ знали о проблемах уже в мае, но не трогали этот банк, а когда ввели ограничение на принятие депозитов для банка, Татфондбанк стал принимать вместо вкладов деньги на счет своей управляющей компании и покупать свои же облигации.
Вы думаете, ЦБ этого не видел?
Он контролирует онлайн и видит все сделки, совершаемые с ценными бумаги любого участника! На бирже нельзя анонимно прийти и купить бумаг на миллиард, а потом скрыться. Там все участники зарегистрированы и видны, как на ладони.
Так что мошенники как жили себе, так и живут. И рынок FOREX (да, да буду об этом постоянно писать) этому яркий пример:
Федеральный закон №460 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», известный как закон о регулировании рынка Форекс в России, был принят 29 декабря 2014 года, а в силу вступил с 1 октября 2015-го. Согласно закону все компании, занимающиеся валютными сделками, должны были до 1 января 2016 года получить лицензию.
И что вы думаете, что после 1 января 2016 года все форекс-конторы закрылись, потому что не было лицензии? Нет, не закрылись, а как работали в оффшорных юрисдикциях, так и работают сейчас. В настоящее время только 8 контор получили лицензию, но работают в России десятки и сотни шарашкиных контор. Как обычно в этой ситуации, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. И несмотря на получение лицензии, они конторами по воровству денег и остаются.
Еще один вопрос у меня к ЦБ – это их запредельный штат. Я понимаю, что в стране безработица и надо давать людям работу, но так работайте хорошо!
Количество сотрудников в ЦБ: 53 519 человек.
Для сравнения количество сотрудников ФРС во всех 12 банков и управлении на 31.12.2015 – 18 574 человека.
В ЦБ на счетах, что ли, работают вместо компьютеров?
И учтите, что экономика США, почти в 6 раз больше, чем в России, а их банки в десятки раз больше, чем наши: ВВП России 3684 млрд.$, а США 18558 млрд.$
Фондовый рынок России по капитализации – просто арифметическая погрешность по сравнению с американским, но их комиссия по ценным бумагам SEC постоянно ловит и наказывает нарушителей:
Американский регулятор заморозил брокерские счета пока что еще не идентифицированных трейдеров, которые на основе инсайдерской информации торговали на рынке опционов через счета в Великобритании и Ливане.
SEC объявила о решении Верховного суда заморозить активы на двух брокерских счетах, которые использовались для получения более $1 млн прибыли на инсайдерской торговле. Неизвестные трейдеры смогли заработать на новости о слиянии телекоммуникационных компаний.
https://fomag.ru/news/sec-vskryla-insayderskuyu-skhemu-na-rynke-optsionov/
Только недавно наказали за FOREX в США:
Morgan Stanley Smith Barney и Citigroup Global Markets согласились выплатить более $5,9 млн за урегулирование обвинений в сфере Forex-торговли, сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
https://fomag.ru/news/regulyator-nakazal-morgan-stanley-i-citigroup-za-razorenie-klientov-na-forex/
Вы слышали, чтобы ЦБ кого-нибудь поймал и наказал за манипуляции на фондовом рынке или обворовывание клиентов контор на Форексе. Я – нет!
В книге Акерлофа и Шиллера «Охота на простака» приводится объем работы, который проделывает SEC: “В 2014 году благодаря действиям Комиссии были сохранены активы на сумму 50 трлн. долл., при бюджете в 1,4 млрд.долл. Это чуть больше, чем 0,25 от 0,01 цента на доллар активов, находящихся под ее наблюдением»
«Одна только банковская компания Bank Of America отчасти находящаяся под контролем Комиссии, тратит существенно больше исключительно на маркетинг, чем весь бюджет Комиссии по фондовым рынкам и результатам в целом."
А всё почему? Потому что «Бюджеты министрества юстиции, Налогового управления, Комиссии по ценным бумагам и рынкам и многих других государственных ведомств существенно урезаются».
Да, и у SEC бывают промахи: инвестиционный гуру Гарри Маркополос раскрыл схему Понци Бернарда Мейдоффа и подал на него в суд. Но ни суд, ни SEC не смогли разобраться со схемами Мейдоффа. Только мировой финансовый кризис разобрался со схемами и с самим Мейдоффом.
Так, что по сравнению с ЦБ американская SEC суперэффективна при гораздо меньших затратах. Вот и всё объяснение американского чуда: там не только бизнес, но и государственная машина просто эффективнее работают, чем в других государствах.
Эффективность – вот главный критерий настоящего и будущего. А в этом Россия отстает намного.
Но, как известно, надежда на лучшее умирает последней…
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