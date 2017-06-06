Многие люди живут ложными представлениями об экономике, и сегодня развеем очередное из них.
Этот миф «Экономика и Фондовый рынок – одно и тоже».
Скажите, а разве нет? Если нет, то сам себе противоречишь! Пишешь, что бизнес – это компании, а не просто цифры на мониторе, а реальные компании. А если это бизнес, то он зависит от общеэкономической ситуации в стране: экономика растет и бизнес растет. Не может же расти бизнес при падающей экономике?
Так-то оно так, да не совсем так.
Смотрим и удивляемся.
Чтобы наглядно продемонстрировать этот феномен несоответствия приведу график роста валового внутреннего продукта и индекса ММВБ по годам:
В 2000-м году экономика поднималась с колен, и рост ВВП за год составил 51%, в то время как рынок упал на 5%. Далее экономика в период 2001-2003 гг. продолжала расти темпами более 20%, а рынок еще большими – 34-65%. В 2004 году ВВП вырастает на 29%, а рынок всего на 7%, а в следующие годы ВВП растет теми же темпами – 27% и 25%, а рынок выстреливает на 83% и 68%. В 2008 году по итогу ВВП растет на 24%, а рынок упал на 67%. В 2009 году ВВП ощущает на себе последствия кризиса -6%, а рынок прыгает на 121%.
Посмотрите на динамику 2011-2014 годов: ВВП продолжает расти, а рынок падает и находится «около нуля». А теперь еще внимательнее на период 2015-2016 годы: экономика и ВВП продолжает снижать обороты 5% и 3%, а рынок бьет все исторические рекорды, показывая рост 26% и 27% соответственно. Ситуация за 5 месяцев 2017 года тоже противоречивая: чиновники рапортуют о росте экономики, хотя и читатели тоже признали оживление экономики в предыдущем посту, а фондовый рынок падает пока безостановочно.
Как видите, фондовый рынок непредсказуем! Не знаешь, когда он будет падать и когда взлетит. Вот почему, он мешает все карты аналитиков, смотрящих на экономические данные и делающих свои прогнозы. Рост, а тем более падение невозможно предсказать в точности до нескольких %, если вообще возможно. Рынок быстрее и острее реагирует на все взлеты и падения экономики. Рынок может долго находиться в зоне «перепроданности» и «перекупленности» прежде чем вернуться к своим обоснованным и «справедливым» уровням.
Хотя за период 2000-2016 рост ВВП составил 18,47%, а индекса ММВБ – 17,13%. Заметьте, что ВВП рос быстрее, чем рынок. Как видите, почти одинаковый процентный рост, но зато какими разными путями!
А может в США всё проще и боле предсказуемо?
Американским аналитикам определенно не легче: с 2000 по 2002 год экономика росла от 3% до 6% в год, а рынок безостановочно падал от 10% до 23%. С 2003 по 2007 годы ВВП продолжал расти и рынок начал восстанавливаться, а также нагонять упущенное.
В период кризиса 2008-2009 годов видно, что рынок опережает экономику: 2008 -ВВП еще не упал, а индекс рухнул, 2009 – экономика не восстановилась, а рынок взлетел.
Показателен 2015 год: ВВП растет на 4%, а рынок падает на 1%.
Таким образом, американский фондовый рынок такой же непредсказуемый, как и российский.
За период 2000-2016 годы ВВП рос в среднем на 3,92%, а рынок всего на 2,32%. Отставание уже посерьезнее, чем на российском рынке в относительном плане.
А может, где-то в мире рынок ведет себя предсказуемо?
Vanguard ответил на это вопрос в одном графике:
Столбцы отмечают реальная (с учетом инфляции) доходность фондового рынка, а линией с ромбиками реальный рост ВВП в период с 1970 по 2012 годы.
Данные по России не совсем релевантные, так как до 1995 года в стране не было фондового рынка как такового. Только у одной страны Новой Зеландии рост ВВП совпадает с доходностью рынка. И почти у Сингапура.
Но, как мы видели на примере России «почти» совпадение роста ВВП и номинальной доходности фондового рынка ни о чем не говорит, тем более о предсказуемости.
Какой вывод из всего этого? Фондовый рынок непредсказуем! В любой стране мира.
Поэтому надо находиться в «рынке» всегда, так как попытка угадать лучшие моменты ведет к потере доходности. Шокирующие данные (даже для меня) в цифрах и графиках по этому поводу показывал на занятиях своего курса.
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