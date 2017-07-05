Источник: SEC 22 декабря 2016 годаПеревод WALLETНезависимо от того, являетесь ли вы инвестором в первый раз или инвестируете в течение многих лет, вот 10 советов от Управления по вопросам образования и адвокатов SEC, чтобы помочь вам принять более обоснованные решения в отношении инвестиций и избежать общих уловок мошенников в 2017 году.1. Всегда проверяйте историю (бэкграунд) инвестиционного профессионала - это легко и бесплатно. Вы можете найти информацию об опыте и квалификации инвестиционного профессионала через инструмент поиска на веб-сайте SEC для индивидуальных инвесторов, Investor.gov. Если у вас есть какие-либо вопросы о проверке опыта инвестиционного профессионала, вы можете позвонить в нашу бесплатную службу поддержки инвесторов по телефону (800) 732-0330.2. Обещания высокой доходности с небольшим риском или без риска являются классическими предупреждающими признаками мошенничества. Каждая инвестиция несет определенную степень риска, и вероятность большей отдачи часто коррелирует с большим риском. Игнорируйте так называемые «нельзя упустить» и «гарантированные безрисковые» инвестиционные возможности. Еще лучше сообщите об этом в SEC.3. Будьте осторожны при использовании социальных сетей в качестве инвестиционного инструмента. Социальные медиа и Интернет стали важными инструментами для инвесторов, но также предоставляют возможности для мошенников привлекать инвесторов к широкому кругу мошенников. Дополнительную информацию о способах предотвращения мошенничества через социальные сети см. В нашем бюллетене «Социальные медиа и инвестиции».4. Игнорирование сборов (комиссий), связанных с покупкой, владением и продажей инвестиционного продукта может дорого вам обойтись. Расходы варьируются от продукта к продукту, и даже небольшие различия в расходах могут означать значительные различия в доходах с течением времени. Инвестиции с высокими затратами должны работать лучше, чем инвестиции с низкой стоимостью для получения одинаковой прибыли. Прочтите наш бюллетень о том, как взносы и расходы влияют на ваш инвестиционный портфель, чтобы узнать больше.5. Будьте внимательны к мошенничеству сродства (Affinity fraud). Аффинитные мошенничества нацелены на членов определенных групп, таких как пожилые люди, религиозные или этнические общины или военные. Даже если вы знаете человека, делающего инвестиционное предложение, обязательно ознакомьтесь с инвестициями и фондом человека - независимо от того, насколько он заслуживает доверия.6. Любое предложение или продажа ценных бумаг должно быть зарегистрировано в SEC или освобождено от регистрации. В противном случае это незаконно. Регистрация важна, поскольку предоставляет инвесторам доступ к ключевой информации об управлении, продуктах, услугах и финансах компании. Всегда проверяйте, зарегистрировано ли предложение в SEC, используя базу данных SEC EDGAR или обратившись к бесплатной линии поддержки инвесторов SEC по телефону (800) 732-0330.7. Диверсификация может помочь снизить общий риск инвестиционного портфеля. Выбирая правильное сочетание инвестиций, вы можете ограничить свои потери и уменьшить колебания ваших инвестиций, не жертвуя слишком большими потенциальными выгодами. Некоторые инвесторы считают, что легче добиться диверсификации путем владения паевыми инвестиционными фондами или биржевыми фондами, а не путем владения отдельными акциями или облигациями.8. Знаете ли вы, что активная торговля и некоторые другие очень распространенные способы инвестирования на самом деле могут подорвать эффективность инвестиций? По мнению исследователей, другие распространенные ошибки в области инвестиций включают в себя сосредоточение внимания на прошлых результатах, благоприятствующих инвестициям из вашей страны, региона, штата или компании, а также слишком долгое время держать позиции в убытках и слишком быстро продавать инвестиции, которые показывают прибыль.9. Если вы инвестируете или сберегаете ради определенной цели или хотите узнать, как ваши деньги могут расти в соответствии с различными гипотетическими сценариями, воспользуйтесь нашими калькуляторами сложных процентов и калькуляторами, подсчитывающими возможность достижения определенной цели. Эти калькуляторы - отличные инструменты, помогающие раскрыть любые решения, которые вы принимаете о своих инвестициях и сбережениях.10. Используйте независимые ресурсы, чтобы принимать обоснованные решения о вложении средств. Независимо от того, проверяете ли вы опыт инвестиционного профессионала, исследуете инвестиции или узнаете о новых продуктах или мошенниках, объективная информация может быть значительным преимуществом для инвестирования с умом. Отличной отправной точкой является Investor.gov.Мои комментарии:Как видим, мошенников полно и в США, поэтому SEC регулярно публикует заметки о том, как не попасть в лапы мошенников. Причем делается это своевременно по самым последним новостям и схемам.Пункт 1. К сожалению, ни у ЦБ, ни у какого-либо другого органа нет сайта или ресурса наподобие Investor.gov, чтобы видеть историю управленцев, которые прыгают из фонда в фонд с «замечательными результатами». И напротив, можно было увидеть настоящих профи, которые стоят за успехом тех или иных компаний.Пункт 6. Хотя в России нет подобной базы EDGAR, вам никто не мешает проверить лицензии компании, а также на сайте ЦБ в реестрах.