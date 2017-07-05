Инвесторы верят в чудеса

Инвесторы верят в чудеса и, как страусы, прячутся от проблем



Доходности инвестиционных портфелей обычно не оправдывают ожиданий владельцев



Как показал один недавний опрос, состоятельные люди в США ждут, что долгосрочная доходность их портфелей составит в среднем 8,5% в год после вычета инфляции. При доходности облигаций около 2,5% для достижения такой цели необходимо, чтобы в типовом портфеле, состоящем из долговых бумаг и акций, доходность последних равнялась 12,5% в год. Однако в долгосрочной перспективе она составляет в среднем только 7% в год, что почти вдвое меньше. В чудеса верят не только индивидуальные инвесторы. Согласно другому опросу, каждый шестой институциональный инвестор прогнозирует, что доходность его венчурных инвестиций будет превышать 20% в год. При этом средние результаты таких фондов уступали росту фондового рынка больший период 2000-х гг. Хотя на финансовых рынках нет почти ничего невозможного, такие ожидания граничат с фантазией. Обычно вера в инвестиционную зубную фею, которая положит денежки под подушкой, объясняется оптимизмом и самоуверенностью: надежда умирает последней и каждый из нас считает себя лучше других инвесторов. Многие инвесторы верят в волшебство и по другой причине: мы не можем вынести правду. Теория эффективного рынка гласит, что котировки акций отражают всю доступную, относящуюся к ним информацию. Но что если инвесторы, наоборот, так умело избегают информации, как если бы ее вообще не было? Психологи называют такое поведение «избеганием информации».



Также это можно было бы назвать умышленным игнорированием. «Это мотивированное решение – сказать «нет» тому, чтобы узнать доступную, но нежелательную информацию», – говорит психолог Университета Огайо Дженнифер Хоуэлл, изучающая этот феномен. По ее словам, люди так поступают, если информация заставит их чувствовать, думать или вести себя нежелательным для них образом. Особенно это касается доказательств, которые могут пошатнуть их веру в свою компетентность и самостоятельность либо потребовать выполнения трудных или требующих длительных усилий действий. В конце концов, информация – это не просто биты данных или любопытные факты. Она также может приносить удовольствие или причинять боль. Если информация приятна, то вызываемое ею чувство заставляет обращать на нее внимание. Тогда как плохую информацию многим, вероятно, захочется проигнорировать. Ведь некоторые люди отказываются проходить тесты на генетические маркеры наследственных заболеваний, а курильщики не обращают внимания на предупреждения о вреде здоровью, напечатанные на упаковках сигарет. Инвесторы часто ведут себя очень похожим образом.



Специалист по поведенческой экономике Джордж Левенштейн и его коллеги с помощью данных управляющей компании Vanguard Group показали, что во время падения рынков инвесторы в среднем гораздо реже проверяют стоимость своих финансовых активов. Эксперты называют это «эффектом страуса». Десятилетия исследований убедительно показывают, что люди гораздо меньше желают продавать активы, которые упали в цене. «Зафиксировать» убыток означает не только сделать его реальным, но и осознать факт его получения. Если же не продавать актив, об убытке можно не думать и не признавать свою ошибку. Правда, подобное поведение не всегда вредно. Во время падения рынка оно может уберечь от самобичевания или продажи активов в тот момент, когда рынок почти достиг дна.



Однако нельзя убедиться в правильности своих идей, не проверив их. Как сторонники политической партии, сколь бы ревностными они ни были, не должны закрывать глаза на свидетельства того, что их любимые политики могут ошибаться, так и инвесторы могут уберечь себя от конфуза или убытков, перестав прятаться от информации. Поэтому, когда вы или ваш финансовый советник оцениваете будущие результаты, спросите себя: каковы источники этой ожидаемой доходности (прибыль, инфляция, прирост капитала и т. д.)? Какая доля от общего результата придется на каждый из них? Как эти ожидания соотносятся с прошлыми долгосрочными результатами? Если отличаются, то насколько и почему?



Проведенный в марте – апреле опрос примерно 2000 экономистов, специалистов по ценным бумагам и корпоративных менеджеров показал: в 30 из 41 страны, включая США, они ждут, что доходность акций будет превышать доходность облигаций сильнее, чем во время прошлого опроса в 2015 г. Хотя это и возможно, прогнозирующим рост доходности акций после многих лет сильного подъема фондовых рынков по всему миру стоит поискать недостатки в своей логике. Наконец, спросите себя: при каких условиях или обстоятельствах я окажусь не прав? Если ответ «ни при каких» или «это невозможно», у вас тяжелый случай избегания информации. Единственным лекарством от этого может стать шок от убытков, которые обрушатся на вас как гром среди ясного неба.



Jason Zweig WSJ

Источник Ведомости 09/06/2017



Для справедливости отмечу, что и в России инвесторы тоже верят в чудеса и доходность рынка выше 20%.