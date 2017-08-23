Продолжение… Часть 1
Источник Charles Schwab
Перевод Игорь Париков WALLET
4. Сведите к минимуму комиссии и налоги
Рынки непостоянны, а комиссии постоянны
Обращайте внимание на чистую прибыль
Минимизируйте налоги для максимизации прибыли
Комиссии и сборы могут съесть ваши доходы
Разница в увеличении счета, когда сборы ниже
3 000 долларов США инвестируются в индекс S&P 500 каждый год в течение 10 лет.
На протяжении более 20 лет сниженные ставки комиссий на три четверти процентного пункта могут привести к увеличению объема дополнительных средств на 9 000 долларов США.
Старайтесь минимизировать налоги.
Разница в увеличении счета, когда налоги платятся с отсрочкой
3 000 долларов США ежегодно инвестируются в индекс S&P 500 в течение 10 лет. Месторасположение активов на различных счетах имеет значение. Размещение инвестиций на счетах с отложенным налогообложением приведет к увеличению благосостояния на протяжении 20 лет.
5. Создайте защиту от значительных потерь
Небольшие временные убытки – ничего страшного, но восстановление от значительных потерь может занять годы
Использовать инструменты денежного рынка и облигации для диверсификации
Рассмотрите варианты хеджирования против снижения рынка. Некоторые стратегии могут быть помочь вам компенсировать убытки
Трудно оправиться от резких снижений
Во время недавних кризисов портфель на 100% из акций восстанавливался гораздо дольше, чем диверсифицированный портфель, чтобы достичь вершин предшествующего пика
Защитные классы активов росли, когда акции падали.
Во время двух недавних спадов на рынке защитные активы имели положительную доходность - значительно превосходящую акции США.
Следуйте выбранному курсу
Очень важно смотреть на прогресс, который вы делаете по направлению к своим целям с течением времени, в отличие от отслеживания краткосрочных взлетов и падений. Из-за силы роста сложного процента инвестирование - это вопрос о том же, сколько времени у вас есть, и сколько денег, с которых вы начинаете.
Делайте взносы регулярно.
Даже скромные взносы, когда они регулярно поступают, могут значительно окупиться в долгосрочной перспективе.
Периодически проверяйте.
Следите за своими инвестициями как минимум ежеквартально (или чаще, если у вас есть более рискованный портфель). Основные жизненные события жизни, такие как перечисленные далее, могут также потребовать внесения некоторых корректировок: смена места работы, рождение ребенка, свадьба, развод, потеря супруга, наследство.
Следуйте выбранному курсу
Падающие рынки могут нервировать. Успешное управление инвестициями требует долгосрочного подхода и стремления к постоянному пребыванию на рынке. Помните, что вам может потребоваться время от времени извлекать выгоды из активов, которые преуспели, и переложить их в те, которые, скорее всего, скоро вырастут, принцип, известный как «ребалансировка».
6. Регулярно ребалансируйте свой портфель
Будьте дисциплинированы в отношении вашей терпимости к риску
Будьте в курсе ваших инвестиций
Поймите, что различные классы активов ведут себя по-разному
Регулярная ребалансировка позволяет держать риск вашего портфеля в соответствии с вашей терпимостью к риску.
Справа показан портфель с изначальным распределением 50/50 акций и облигаций и никогда не ребалансировался. В течение следующих пяти лет портфель дрейфовал до распределения 60/40 - и подвергся бо'льшим потерям в 2008 году, чем это было бы, если бы он регулярно ребалансировался.
Если оставить без присмотра, портфель может «заблудиться» со временем
7. Игнорируйте шум
Пресса делает информационный шум для продажи рекламы
Рынки колеблются
Будьте сосредоточены на своем плане
Прогресс в достижении вашей цели важнее, чем краткосрочная доходность.
Более 20 лет рынки шли вверх и вниз, но долгосрочный инвестор, который придерживался своего плана, был бы вознагражден.
Будьте спокойны, когда рынки бушуют.
Продажа акций при падении рынков может превратить ваши временные потери в постоянные.
P.S. На первый взгляд это элементарные принципы для школьников. Но!
Не торопитесь. Скоро вы узнаете, как соблюдение этих простейших и элементарнейших принципов приносит феноменальные результаты.
Оригинал статьи http://wallet.livejournal.com/149964.html
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