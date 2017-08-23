Человечество постоянно развивается не только в материальном и экономическом плане, но и социальном. В нынешнее время уже нет того варварства, которое было раньше: теперь побеждает далеко не самый сильный в физическом плане, а самый умный!
Теперь интеллект гораздо важнее и ценнее, нежели физическое превосходство
над соперником. Но люди до сих пор этого не понимают: важнее качать не мышцы (хотя это никому не помешает), а мозги. Причем не только в одной области знаний, а во многих.
Тогда будете иметь своё, а не чужое мнение, будете уметь критически мыслить, делать выводы и развиваться. А не жить, как учат в телевизоре.
В XXI веке, чтобы добыть ресурсы и питание не надо ходить на охоту на мамонта – быть сильным, ловким и умелым. Нужно всего лишь иметь деньги, и тогда вам будут доступны материальные ресурсы. Заработать деньги, можно работая на работе, либо открыв свой бизнес. Работа, связанная с физическим трудом, оплачивается не так достойно (большой спорт – отдельная тема), как интеллектуальная деятельность. Работать на рудниках может каждый, имея здоровье, а вот создавать что-то новое, далеко не все. Поэтому и такая разница в оплате труда. Не зря же сейчас IT-компании самые дорогие в мире.
Но есть сфера нашей жизни, которая касается абсолютно всех, хотим того или нет, есть ли у нас знания или нет, всё равно любой человек в мире имел хотя бы раз в жизни отношение к этой сфере – это личные финансы. Даже те люди, которые ни дня не работали, они участвуют в финансовой жизни общества.
Вести нормальную жизнь без финансов уже невозможно, поэтому абсолютно любому человеку нужны хотя бы минимальные знания в этой области. Подчеркну – минимальные.
Что значит минимальные?
Это означает знать математику на уровне 9-го класса. Хотя даже на уровне 7-го, и то сойдет: уметь вычислять сложные проценты по депозитам и кредитам. А также простейшие знания функционирования экономики и бизнеса.
Если с % многие справляются, хотя далеко не все, то с элементарными знаниями функционирования бизнеса – просто фантастический провал. Хотя откуда людям знать про бизнес?
Бизнес в стране не в почете, только «поддержка» в телевизоре.
Но тем не менее это не снимает ответственность с каждого развиваться самому лично: литературы и источников об экономике и финансах предостаточно.
Если уметь критически мыслить, то вы всё равно рано или поздно сами выйдете на нужные источники информации.
А если критического мышления нет, то… получается вот так:
Россияне увидели спасение от кризиса в финансовых пирамидах
Россияне решили искать спасение от нищеты, вкладывая последние средства в сомнительные фирмы, реклама которых процветает в интернете. Компании с признаками финансовых пирамид, то есть те, которые выплачивают деньги вкладчикам из средств вновь пришедших клиентов, заняли топ-30 поисковых запросов в интернете по вложениям средств.
Организаторы мониторинга Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) изучили выдачу поисковых систем "Яндекс" и Google по запросу "вложить деньги выгодно" с настройками, обеспечивающими объективность выборки. Они выявили наиболее характерные признаки 25 выбранных небанковских организаций, предлагающих вложение средств. В списке оказались обещания доходности свыше 100% годовых, рассказы об "уникальных продуктах" и неправомерное использование символов государственной власти.
Представленные в мониторинге компании обещали клиентам различный уровень доходности - от умеренной (10-12%, Solucy Terminal Solar, S.L. - Инвестиции в солнечную энергетику в Испании) до практически неосуществимой (550%, Инвест-агрегатор - Инвестиционная компания, ценные бумаги). Только 13 из 25 рассмотренных компаний указали на сайте свои реквизиты, причем в двух случаях организации оказались зарегистрированы за пределами России.
Десять разместили на сайтах различные свидетельства и сертификаты, призванные доказать их надежность и состоятельность, и в трех случаях сертификаты имели иностранное происхождение. Пять организаций используют символы органов власти и схожие с ними до неразличимости изображения на своих сайтах с целью продемонстрировать надежность.
Банк России со своей стороны пытается бороться с проблемой с помощью маркировки сайтов небанковских финансовых компаний, о которой объявил в конце июня. Первыми эта мера коснулась микрофинансовых организаций (МФО), пишут "Известия". Те из них, сведения о которых есть в государственном реестре, маркируются в поисковой выдаче "Яндекса" специальным знаком - зеленым кружком с галочкой и надписью "Реестр ЦБ РФ".
Это дает клиенту уверенность в том, что организация легальна. Однако председатель правления КонфОП Дмитрий Янин, напротив, уверен в том, что маркировать надо не "чистые" финансовые организации, а, те, у которых есть признаки финансовых пирамид.
За первое полугодие 2017 года Банк России выявил на территории страны около 70 классических финансовых пирамид. За аналогичный период прошлого года было выявлено 90 таких компаний, в 2015-м - около 100. Ущерб от деятельности пирамид также сократился: с 5,5 млрд рублей в 2015 году до 1,5 млрд рублей в 2016-м.
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/150262.html
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