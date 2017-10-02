А вы не заметили, как с новостных лент исчезли новости по цену на баррель нефти и курс доллара? Теперь россиян это больше не заботит! Все уже забыли про долларовую лихорадку, ведь рубль по отношению к доллару только и делает, что крепнет! А зря!
Скоро опять россияне вспомнят эту лихорадку и сейчас объясню почему.
Есть такие страны, которые зависят от цен на нефть. Неожиданно? Думаю, что нет.
Россия, как и Саудовская Аравия зависит от цен на нефть очень сильно. Причем в одинаковой степени. По данным Fitch бездефицитный бюджет Саудовский Аравии сводится при $74, а России при $72.
Но при таких обстоятельствах у Саудовской Аравии есть очень грозное оружие: низкие внутренние цены на бензин.
В Саудовской Аравии почти самые низкие внутренние цены на бензин в мире, кроме Венесуэлы. Если вы не знаете, что происходит в Венесуэле, почитайте здесь. Страна с самыми большими запасами нефти в мире, сейчас находится в состоянии гражданской войны и дефолта.
Посмотрев на всё эти эксперименты социализма, Саудовская Аравия поняла, что дело так дальше не пойдет. По данным Aljazeera, за три года объем резервов страны упал в 1,5 раза - с 737 млрд долларов в августе 2014-го до 487 млрд в июле 2017-го.
А государственный долг растёт угрожающими темпами (в 10 раз за 2 года):
Поэтому они решили найти выход из положения!
Под данным Bloomberg с 2018 года Саудовская Аравия намерено прекратить практику субсидирования внутренних цен на топливо. В результате стоимость бензина с октановым числом 91 вырастет с нынешних 20 центов за литр поднимется 80% - до 36 центов (1,35 рияла).
Это позволит резко сократить расходы саудовского бюджета, который на 90% наполняется за счет нефтяных налогов и в прошлом году был сведен с дефицитом в 15% ВВП. Три четверти этой дыры обеспечивает поддержка низких цен на бензин.
Отказ от субсидий нацелен на то, чтобы сбалансировать казну королевства.
Но цель саудитов не такая низкая, как кажется: разорить своих граждан ценами на бензин. Цель этой акции совсем в другом – иметь резервы для борьбы с конкурентами из США – сланцевыми производителями.
Поворот в экономической политике саудитов приведет к тому, что бюджет сможет выдерживать более низкие цены на нефть. Следствием этого может стать новая ценовая война на рынке "черного золота".
Чтобы возобновить "удушение" сланцевых производителей в США саудитам нужно опустить цены до 30-35 долларов за баррель - таков в среднем порог себестоимости у американского сланца, подсчитали аналитики Rystad Energy.
Воевать на 2 фронта: со сланцевиками США и поддерживать низкие внутренние цены на бензин арабы уже не могут, поэтому решили сконцентрироваться на главном конкуренте.
Хочу заметить, что 36 центов за литр – это очень далеко от России 0,7 и США 0,75. Резервы у арабов очень большие в таком случае, чего не скажешь о России.
Хотя власти заявляют обратное, что "Сейчас все гадают, что же будет, когда закончится сделка ОПЕК+. В принципе, неважно. Цены на нефть могут колебаться в каком-то диапазоне, с точки зрения влияния на экономику РФ это будет уже не так важно. Те внедрения бюджетного правила и механизма операций на валютном рынке, которые уже идут с начала года, в принципе, это подтверждают. Зависимость курсовая и всех остальных макропараметров сильно снизилась"
Новый бюджет рассчитывается с учетом цены $40 за баррель.
А что если нефть опустится до $30 долларов и ниже? Ведь война – это не игрушки.
А вы верите властям в их способности противостоять низкой нефти? И готовы лично к новой нефтяной войне?
Оригинал статьи со ссылками: https://wallet.livejournal.com/155984.html
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