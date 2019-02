Что-то давно не писал и не пинал криптовалюты и биткоин) Как пишут некоторые комментаторы -из-за досады, что не успел их купить)Про криптовалюты написал достаточно постов, чтобы люди с критическим мышлением поняли, что это настоящий и очередной лохотрон, обычно возникающий на пике фондового рынка во все времена (новая парадигма).Собрал много информации и даже хотел организовать отдельный бесплатный вебинар на эту тему. Однако, жалко тратить свободное время, которого нет, на эту тему. У кого есть мозги, те и так поймут, что такое криптовалюты, прочитав мои посты и другие источники в интернете. А у кого нет, то тогда тем уже никто не поможет…Казалось бы, закрыли тему криптовалют. Но листая ленту социальных сетей, постоянно сталкиваешься с рекламой криптовалют «Пропустил рост биткоина до 5000$? Инвестируй сейчас, не упусти свой шанс».2 антонима «инвестируй» и «биткоин» стоят в одной строчке.Поэтому борьба с такими пропаганд….ми должна продолжаться хотя бы у меня в блоге.Для начала накидаю новостей по теме, а потом перейдем к интересным мыслям:- 16 октября аналитики Bank of America Merrill Lynch опубликовали доклад «Введение в криптовалюты: На что они годятся?» (Introducing cryptocurrencies — what are they good for?), в котором рассмотрели биткоин, эфир, Ripple и другие криптовалюты.«Все­лен­ная ко­и­нов ди­на­мич­на, ин­но­ва­ци­он­на и неустой­чи­ва. Хотя мы счи­та­ем, что ре­аль­ную сто­и­мость крип­то­ва­лют оце­нить невоз­мож­но, их вклю­че­ние в спи­сок про­дук­тов од­но­го и более бро­ке­ров на уровне ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов может по­вли­ять на их лик­вид­ность и ры­ноч­ную ка­пи­та­ли­за­цию».Конечно, как можно измерить ценность, которой нет?За биткоином и любой криптовалютой не стоит ни одна страна со своими обязательствами и экономикой, и ни одна компания со своими активами.- Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, ставший прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит», назвал ICO «самой большой аферой» в истории. «Это самая большая афера за всю историю, крупнейший обман из когда-либо существовавших, от которого пострадает множество людей. Это даже гораздо хуже всего того, что делал я», — заявил Белфорт.- Джейми Даймон глава JPMorgan Chase & Co уже несколько раз высказывался про биткоин, что это разводилово, обещал увольнять своих сотрудников, если они будут покупать биткоин. Последний раз это было 12 октября. Видео здесь https://vk.com/video-30516470_456239056?list=69af32ffa873ba1516 Если коротко, то "технология блокчейн крутая", "биткойн не имеет ценности", "те кто покупают биткойн идиоты", "кому этот биткойн вообще интересен - это очень маленький рынок", "государство однажды разрушит рынок биткойнов", "это отличный продукт для вас, если вы преступник", "биткойн - это такая Венесуэла", "это последний раз, когда я говорю о биткойне".А теперь к интересным наблюдениям.Интерес к биткоину набирает обороты в Зимбабве!Да, там тоже есть интернет. А еще страна знаменита своими долларами… купюрами по миллиарду долларов и невероятной инфляцией. Любовь к инфляции они перенесли и на биктоин. На местной бирже криптовалют Golix.io курс биткоина достиг $10.000 при рыночной цене в $5.642. Пора запускать «зимбабвийский биткоин»! Такая спекуляция один из немногих выходов в безднадеге, которая творится в стране.Думаете, бедные люди «дикари»? Нет, они не одиноки в этом мире, есть еще Венесуэла. Страна, в которой инфляция достигла 2400% в сентябре этого месяца.Россиянам этого не понять: у них же инфляция 4%. Поэтому с барского плеча прощаем все долги строителям социализма и любителям дешевого бензина.Кстати, Венесуэла борется с долларами, устраивая дедолларизацию экономики, а также борется с наличкой, переводя платежи в безнал…В итоге, в стране процветает… Да! Криптовалюты! Более 100.000 венесуэльцев майнят криптовалюты. Однако, точное количество майнеров не узнать, так как многие используют иностранные серверы, потому что в стране запрещен майнинг коинов.Почему?Потому что в стране дешевое электричество, которое сильно субсидируется правительством.Майнинг - это почти единственный способ в стране избежать голода и бедности, с которым правительство, поймав 11.000 майнеров с их компами.А тем временем, в России набирает оборот дружба с Китаем, борьба с долларами и наличкой… И экономика растет уже почти на 2%, по словам САМОГО. И почему-то набирает обороты тема криптовалют даже на официальном уровне: признание и налогообложение с 2018 года (пока планы).Вас не настраживает такое развитие событий? Стоять в одном ряду с Зимбабве, Венесуэлой по тренду событий. Майнинг становится симпотом проблем в экономике... А на Украине и в России майниг набирает популярность...Если нет, то тогда на вебинаре «Следующая остановка – кризис» расскажу куда катится мир и Россия, в частности.Слабонервным лучше не участвовать)