Санкт-Петербург – культурная столица России. С этим утверждением, вряд ли, кто-то не согласится. Даже ревностные москвичи это подтвердят: в Питер приезжают не только пить, но и ходить по музеям, соборам, кататься по речкам и каналам.
А недавно северная столица обошла не только Москву, но и всю Европу: Санкт-Петербург стал победителем в номинации "Лучшее европейское городское направление — 2017" престижной премии в области туризма World Travel Awards. А церемония вручения премии World Travel Awards впервые прошла в России.
Сами петербуржцы поддерживают эту атмосферу идентичности и культурной столицы России: пешеходы и водители не так спешат как в Москве, что очень раздражает москвичей.
Вам любезно объяснят как пройти до интересующего места, а не пошлют в неизвестном направлении, разговоры петербуржцев очень часто сводятся к театральным постановкам и выставкам в музеях.
Что греха таить? В этом году уже несколько раз был на выставках, а в конце ноября посетил музей современного искусства: приобщал к современному искусству свою грудную дочку – ей очень понравилось. И мне тоже, особенно выставка автомобилей Lamborghini…
Наверное, каждый, кто побывал в Санкт-Петербурге проникался, его атмосферой и немного оторванностью от суеты жизни. Теперь вы понимаете почему петербуржцы такие оторванные от жизни? Ведь главное духовная составляющая, а не материальная…
Но некоторые петербуржцы позарились жаждой наживы и пустились во все тяжкие! Инвестировать!
Что из этого вышло? Почитайте здесь. Отрывки из статьи:
В Петербурге предлагают ужесточить законодательство о кооперативах, передает корреспондент РБК Петербург с заседания комитета по законодательству городского парламента. Поводом для обсуждения стали обращения пайщиков кооператива «Семейный капитал». По данным представителя общества обманутых пайщиков кооператива Нины Коноваловой, только в Петербурге насчитывается более 8,5 тыс. потерпевших, по всей стране — более 20 тыс. человек.
Кредитно-потребительский кооператив «Семейный капитал», как писал РБК Петербург, был основан бизнесменом Игорем Белоусовым в 2011 году. Кооператив объединил более 20 тыс. пайщиков, средства которых инвестировались в сельскохозяйственные предприятия. Процентные ставки составляли от 18 до 28,9% годовых. О финансовых проблемах кооператива стало известно в конце декабря 2015 года, когда ЦБ ввел в нем временную администрацию. В качестве причины такого шага указывалась «неуплата обязательных платежей в установленный срок и установленными фактами неоднократного нарушения финансовых нормативов в сфере кредитной кооперации».
В августе 2016 года кооператив был признан банкротом. Тогда же стало известно, что активы «Семейного капитала», приобретенные на деньги пайщиков, находятся в собственности одноименного некоммерческого потребительского общества (НПО «Семейный капитал»).
Пропавший миллиард
В августе 2017 года основатель кооператива «Семейный капитал» Игорь Белоусов, а также его супруга Галина Васянович и сын — Алексей Васянович были арестованы. По версии следствия, Белоусов совместно с Васяновичами и Дмитрием Ходыкиным (по данным пайщиков, финансовый директор) привлекали средства граждан под условия выплаты процентов в размере от 18 до 28,9% годовых, заведомо не намереваясь производить выплаты пайщикам кооператива. «Изначально не имея возможности и намерения исполнить принятые на себя обязательства, путем обмана завладели денежными средствами граждан на сумму свыше 177,5 млн руб.», — говорится в материалах следствия.
Всего службу судебных приставов Петербурга к октябрю 2017 года было предъявлено свыше 1140 исполнительных листов в отношении НПО «Семейный капитал». Взыскатели (в основном, физические лица) — бывшие пайщики кооператива, которые так и не смогли получить ни прибыли, ни вложенных в кооператив денег, уточняют в управлении ФССП по Петербургу. Общая сумма задолженности «Семейного капитала» перед петербуржцами составляет уже более 1 млрд руб.
Денег нет
При этом приставы говорят, что пока никакой возможности взыскать эти деньги нет. «Никакого имущества не выявлено, — отметил представитель ФСПП Ольга Левцова на сегодняшнем заседании в ЗакСе. — В офисе была изъята компьютерная техника, но ее сумма ничтожна — порядка 20 тыс. руб., после реализации они будут направлены на погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками организации».
Отметим, в самом руководстве «Семейного капитала» не признают вины. Например, Верхова ранее сообщала РБК Петербург, что выплаты производились, но до пайщиков не доходили. Возбуждение в отношении нее уголовных дел она считает «местью» судебных приставов.
То, что «денег нет» и их не найти – это не может не вызывать улыбку у тех, кто хоть немного знаком с работой правоохранительных органов. Но речь здесь не об этом.
После этой статьи у меня вопросы к горе-инвесторам:
мы живем в стране где человек человеку волк, где процветает недоверие и мошенничество, где даже в самых крупных, и, казалось бы, надежных институтах вас могут раздеть, видя, что вы ничего не понимаете в финансах, и как после этого доверять людям?
- которые неизвестны на рынке, а уж тем более сельскохозяйственном,
- у которых нет опыта работы в этой отрасли,
- которые ОБЕЩАЮТ доходность в 3 раза выше депозитов, (Бизнес и обещания – разные вещи).
Вложение в кооператив – это по сути прямые инвестиции, это бизнес. Как они собирались контролировать этот бизнес? Следили за отчетами, о покупке земли, техники и прочем?
Нет, тогда зачем лезли в это мероприятие, не понимая ничего и никаких рисков?
Ладно, петербуржцы – они летают в облаках, но остальные 12 тысяч вкладчиков куда смотрели?
Хотите вложиться в селькохозяйственный бизнес?
Откройте кооператив с Ткачевым – министором сельского хозяйства и главный латифундист страны.
Люди не имеют понятия о доходности, о рисках, принципах работы бизнеса, возможностей для вложения для пассивного инвестора и инструментах на рынке. Куда они лезут?
Доходность заслоняет собой риски? Тогда – вы жертва мошенников.
Знаете, что самое ужасное?
Это то, что таких историй скоро станет очень много. В настоящее время пик на рынках: фондовом и облигационном. Как только маятник качнется в обратную сторону, люди в панике побегут забирать свои деньги даже из надежных фондов.
Некоторые из фондов выживут, так как владеют реальными активами и есть что продавать. А вот пирамиды посыплются все: потому что денег там уже нет. Только на выдачу текущим жертвам для поддержания иллюзии работы.
Поэтому основной принцип человеческой жизни «Нет мозгов – Нет денег» жив и будет жить, а вот те, что без мозгов под вопросом.
Оригинал статьи https://wallet.livejournal.com/167404.html
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