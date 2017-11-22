Вход
Профиль Блог Лента Активность

Конец венесуэльской сказки

22.11.2017 09:47 2 864 просмотра
Это должно было случиться год назад, но случилось только 10 ноября 2017 года.

Это трагедия национального масштаба, достигшая своего апогея. Это боль, голод и страдания миллионов человек.

Это ужас, который не то, что хочется пережить, а даже пожелать врагу.

Итак, что же все-таки произошло?

Венесуэла не смогла оплатить купоны по облигациям государственной нефтяной компании PDVSA.
И теперь официально признана банкротом.

У некоторых читателей возникнет вопрос: а причем тут одна компания и вся страна?

Ответ в одной цифре: 87,1%.

Именно на столько страна зависит от экспорта нефтепродуктов. То есть, в стране кроме нефти ничего нет.

Теперь сухие факты: PDVSA не погасили купоны по облигациям, срок погашения которых 2018 и 2022 год. Причем компания уже пропустила выплаты по другим купонам еще в октябре, но официальное признание дефолта длится 30 дней.

Однако, по купонам облигаций в ноябре таких оговорок уже не было, и дефолт должен признаваться немедленно. Комитет кредиторов во главе с фондом Wilmigton Trust, ответственный за урегулирование ситуации, после встречи в пятницу с руководством Венесуэлы охарактеризовал ее результат так: ”There was no offer, no terms, no strategy, nothing” (Цитата по Reuters) “Не было никакого предложения, ни сроков, ни стратегии, ничего».

Действительно, а зачем?

Империалисты во главе с США ввели санкции против Венесуэлы, чтобы свергнуть режим, да и еще отказались покупать венесуэльскую нефть (США – основной покупатель снизили закупки в 4-5 раз).

Эти проклятые империалисты, не то, что Россия! Дает кредиты в размере 6 млрд.$ и не требует их обратно: никаких условий и сроков. А Запад жадный и хочет обратно свои деньги.

Отмечу, также, что у Венесуэлы порядка 9,6 млрд.$ резервов в золоте, однако даже это им не помогло. Долг немного больше – 120 млрд.$

А теперь вопрос: о какой сказке идет речь?

Последние годы в стране ситуация была далека от сказки. А речь о том, как социальные эксперименты в экономике «отцов нации и стабильности» за 67 лет превратили процветающую нацию в ад. Крышку гроба экономики заколотили Уго Чавес, а потом его преемник Николаса Мадуро.

А теперь шокирующий график, о котором мало кто знает.

В 1950 году Венесуэла была на четвертом месте в мире по доходу на душу населения:

Венесуэла была богаче Китая в 12 раз!!!

Так продолжалось вплоть до 1980 годов, когда Венесуэла была самой богатой страной в Латинской Америке. Позже в 80-е и 90-е годы, цена на нефть упала, и получили инфляцию 1989 (84.5%) и позже 1996 (99.9%).

Оказалось, что цены на нефть могут не только расти, но и падать. В 1998 году на фоне всеобщей бедности к власти пришел Уго Чавес, который заявил, что покончит с бедностью в стране.
И покончил.

Но не он, а выросшие цены на нефть, заслугу, которых он себе и приписал, хотя ничего при этом не делал. Уго Чавес Фриас ушел из жизни при еще высоких ценах на нефть, назначив бездарного преемника Николаса Мадуро Морос.

В настоящее время Венесуэла самая бедная страна в Латинской Америке с голодающим населением и бегущим в другие страны. Гиперинфляция 240% в год. И это страна с самыми большими доказанными запасами нефти в мире – 300 млрд. баррелей.

При падении цен на нефть такие управленцы не знают, что делать. Ведь для них все проблемы решались высокими ценами на углеводороды.

В ответ на снизившиеся цены на нефть и накрывающий кризис страну Николас Мадуро решил окончательно побороть кризис и осуществил антикризисный план:

- перевел экономику на военные рельсы (врагов-то всё больше),
- объявил врагами США и начал дедолларизацию экономики (только дедолларизацию ему устроили сами США своими санкциями),
- дружил с Россией и Китаем (хотел перейти в расчетах на рубли и юани),
- начал национализацию собственности иностранных компаний,
- посадил и поубивал всех оппозиционеров в стране (порядок же надо наводить).

В общем, сделал всё возможное, чтобы выйти из кризиса, но не помогло.
Уйти в отставку после этого? Нет, враги не дремлют, нужно «простить» их долги и продолжать бороться с ними.

А ниже кадры из «секретного» метода управления экономикой:
https://www.youtube.com/watch?v=i3hEecpkRzQ
Что из этого? России такие неприятности не грозят! Мы идем «своим» путем.

Если вы всерьез так думаете, то приходите на вебинар «Следующая Остановка - Кризис» в 5 и 7 декабря.

Разобьем ваши розовые мечты вдребезги.
Зато реально посмотрите на вещи, и сделаете верные выводы о том, что делать дальше.

Источник https://wallet.livejournal.com/168499.html

Комментарии 2

aster-max  (aster-max)
#
Напоминает экономику РФ, ничтожные санкции - и мы у разбитого корыта, голодающие голодранцы
Игорь Париков  (Wallet!)
#
Только никому об это не говорите, а то тролли набегут и докажут обратное
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения