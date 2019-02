Конец венесуэльской сказки

Это должно было случиться год назад, но случилось только 10 ноября 2017 года.Это трагедия национального масштаба, достигшая своего апогея. Это боль, голод и страдания миллионов человек.Это ужас, который не то, что хочется пережить, а даже пожелать врагу.Итак, что же все-таки произошло?Венесуэла не смогла оплатить купоны по облигациям государственной нефтяной компании PDVSA.И теперь официально признана банкротом.У некоторых читателей возникнет вопрос: а причем тут одна компания и вся страна?Ответ в одной цифре: 87,1%.Именно на столько страна зависит от экспорта нефтепродуктов. То есть, в стране кроме нефти ничего нет.Теперь сухие факты: PDVSA не погасили купоны по облигациям, срок погашения которых 2018 и 2022 год. Причем компания уже пропустила выплаты по другим купонам еще в октябре, но официальное признание дефолта длится 30 дней.Однако, по купонам облигаций в ноябре таких оговорок уже не было, и дефолт должен признаваться немедленно. Комитет кредиторов во главе с фондом Wilmigton Trust, ответственный за урегулирование ситуации, после встречи в пятницу с руководством Венесуэлы охарактеризовал ее результат так: ”There was no offer, no terms, no strategy, nothing” (Цитата по Reuters) “Не было никакого предложения, ни сроков, ни стратегии, ничего».Действительно, а зачем?Империалисты во главе с США ввели санкции против Венесуэлы, чтобы свергнуть режим, да и еще отказались покупать венесуэльскую нефть (США – основной покупатель снизили закупки в 4-5 раз).Эти проклятые империалисты, не то, что Россия! Дает кредиты в размере 6 млрд.$ и не требует их обратно: никаких условий и сроков. А Запад жадный и хочет обратно свои деньги.Отмечу, также, что у Венесуэлы порядка 9,6 млрд.$ резервов в золоте, однако даже это им не помогло. Долг немного больше – 120 млрд.$А теперь вопрос: о какой сказке идет речь?Последние годы в стране ситуация была далека от сказки. А речь о том, как социальные эксперименты в экономике «отцов нации и стабильности» за 67 лет превратили процветающую нацию в ад. Крышку гроба экономики заколотили Уго Чавес, а потом его преемник Николаса Мадуро.А теперь шокирующий график, о котором мало кто знает.В 1950 году Венесуэла была на четвертом месте в мире по доходу на душу населения:Венесуэла была богаче Китая в 12 раз!!!Так продолжалось вплоть до 1980 годов, когда Венесуэла была самой богатой страной в Латинской Америке. Позже в 80-е и 90-е годы, цена на нефть упала, и получили инфляцию 1989 (84.5%) и позже 1996 (99.9%).Оказалось, что цены на нефть могут не только расти, но и падать. В 1998 году на фоне всеобщей бедности к власти пришел Уго Чавес, который заявил, что покончит с бедностью в стране.И покончил.Но не он, а выросшие цены на нефть, заслугу, которых он себе и приписал, хотя ничего при этом не делал. Уго Чавес Фриас ушел из жизни при еще высоких ценах на нефть, назначив бездарного преемника Николаса Мадуро Морос.В настоящее время Венесуэла самая бедная страна в Латинской Америке с голодающим населением и бегущим в другие страны. Гиперинфляция 240% в год. И это страна с самыми большими доказанными запасами нефти в мире – 300 млрд. баррелей.При падении цен на нефть такие управленцы не знают, что делать. Ведь для них все проблемы решались высокими ценами на углеводороды.В ответ на снизившиеся цены на нефть и накрывающий кризис страну Николас Мадуро решил окончательно побороть кризис и осуществил антикризисный план:- перевел экономику на военные рельсы (врагов-то всё больше),- объявил врагами США и начал дедолларизацию экономики (только дедолларизацию ему устроили сами США своими санкциями),- дружил с Россией и Китаем (хотел перейти в расчетах на рубли и юани),- начал национализацию собственности иностранных компаний,- посадил и поубивал всех оппозиционеров в стране (порядок же надо наводить).В общем, сделал всё возможное, чтобы выйти из кризиса, но не помогло.Уйти в отставку после этого? Нет, враги не дремлют, нужно «простить» их долги и продолжать бороться с ними.А ниже кадры из «секретного» метода управления экономикой:Что из этого? России такие неприятности не грозят! Мы идем «своим» путем.Если вы всерьез так думаете, то приходите на вебинар «Следующая Остановка - Кризис» в 5 и 7 декабря.Разобьем ваши розовые мечты вдребезги.Зато реально посмотрите на вещи, и сделаете верные выводы о том, что делать дальше.Источник https://wallet.livejournal.com/168499.html