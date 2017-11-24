При подготовке к вебинару про кризис столкнулся с информацией, заслуживающей широкого освещения в СМИ вместо геополитических «побед».
Не понимаю, почему маркетологи и PR-щики нашего президента не используют эту информацию в своих целях в стиле «в очередной раз переиграли США».
Киселев наглядно в графиках показал бы, как из США бегут деньги в Россию. Ведь в США такая неопределенность с Трампом, что стабильность России при Путине – просто образец для подражания.
России есть чем гордиться в экономическом плане, а не только победами на внешнеполитической арене.
Думаете, я шучу? Или иронизирую?
Совсем нет, и продемонстрирую всего лишь одним графиком:
По данным Rusbonds
Что указано на картинке? Российские еврооблигации.
Еврооблигации – это не облигации в евро, а облигации, выпущенные в валюте, являющейся иностранной для эмитента. Эти облигации Минфина (наподобие ОФЗ) выпущенные в долларах США.
И что такого примечательного?
А примечательно то, что доходность по российским облигациям, номинированных в долларах составляет 2,875% !!!
Мало и что из этого?
Поясню законы рынка облигаций: чем ниже доходность, тем надежнее эмитент, их выпустивший. Вот почему депозиты в Сбербанке ниже по доходности, чем все остальные. Тут точно такой же принцип.
Давайте сравним доходность российских облигаций с эталоном. Эталоном надежности считаются американские государственные облигации. Возьмем облигации со схожим сроком погашения – 10 лет и увидим:
Доходность 10-летних американских облигаций 2,344% или всего на 0,5% ниже, чем по российским.
Вы себе это представляете?!
Россия изолирована от рынка мирового капитала, санкции и прочая политическая напряженность в мире по отношению к России, но доходность российских облигаций находится на уровне самой надежной страны в мире – США!
Где Киселев? Где СМИ? Где радиоактивный пепел от американских санкций и возрождение мирового финансового центра в России?
А теперь почему так происходит. Если вы внимательно смотрели на информацию о выпуске, то заметили бы строчку «Размер купона, % годовых» - 7,5%.
Не надо оканчивать Гарвард, чтобы понять - 7,5% годовых больше 2,3% в долларах. Сомнения в том, что Россия с ее резервами будет выплачивать этот купон в ближайшее время нет, в отличие от той же Венесуэлы.
Поэтому ажиотаж на рынке за российские еврооблигации привел к тому, что цена еврооблигации выросла, а доходность снизилась до таких низких уровней.
Чудес на свете не бывает: если два эмитента могут выплачивать купоны без проблем, побегут к тому у кого купон будет выше. Цена будет расти пока доходность не выровняется, что и произошло.
Что еще радует?
А то, что доходность китайских облигаций (того же срока 10 лет) выше в 1,5 раза – около 4,0%. Напомню, эта страна борется с США за экономическое господство в мире.
Шах и мат Китаю, шах США.
Разве не повод радоваться?
Когда мировой капитал голосует своими деньгами за российские облигации.
Не совсем. Объясню почему.
В бизнесе – основной принцип это прибыль, то есть доходы от деятельности должны покрывать все расходы и взятые % по кредиту. В государственных финансах не совсем так: можно брать в долг и покрывать свои расходы, которые превышают доходы. Но опять же не до бесконечности.
Но в любом случае, нужно балансировать доходы и расходы.
Что же получается в случае с нашей страной?
Россия вкладывает свои международные резервы в облигации США и Европы под 2-3% годовых в валюте, а сама платит 7,5%.
В тоже время иностранные инвесторы делают ровно наоборот: занимают под 2-3% и вкладывают под 7,5%. Тоже самое делают и на рынке облигаций в рублях.
Как вы думаете, кто выигрывает, а кто проигрывает в таких сделках?
Подсказка: чтобы ответить на этот вопрос оканчивать Оксфорд и Гарвард не надо.
О том, почему сложилась такая ситуация и к чему она приведет подробно расскажу на вебинаре.
Оригинал статьи на https://wallet.livejournal.com/170409.html
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