Дискриминация российских инвесторов от Сбербанка

Посмотрел на этих выходных прекрасный, великолепный, интеллектуальный и с юмором рекламный ролик от Сбербанка. Казалось, можно аплодировать стоя этому шедевру рекламы. Но вместо этого я в не себя от злости.Почему?Да, потому что чувствую, что меня, россиян и российских инвесторов держат за тупых людей, а иностранцев – за разумных. Откровенная и неприкрытая дискриминация по национальному признаку со стороны самого крупного банка страны.Напомню, определение Дискриминации из википедии (лат. discriminatio «различаю») — это негативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение определенных прав людей по причине их принадлежности к определенной социальной группе.Когда происходит дискриминация россиян от западных политиков или компаний – это понятно. Политика – грязное дело, санкции и все уже привыкли к этому в новостях. Тоже самое и наоборот, когда поливают грязью российские СМИ западные. Но, когда дискриминацию россиян проводит российская, да еще и государственная компания, то возмущению нет предела.Именно чувство возмущения я почувствовал, когда смотрел рекламу Сбербанка.Предлагаю посмотреть этот ролик читателю, а потом обсудим его ниже:Что же меня так взбесило?Ролик снимался не в России. Ну и пусть, в России такое снимать не умеют. Но самое главное – ролик на английском языке для ЗАПАДНОЙ публики. И это реклама не услуг Сбербанка, а его АКЦИЙ! Были субтитры на русском языке, чтоб не совсем обидно было.Забейте в Youtube слово «Сбербанк» и увидите множество роликов со словами «жесть» и «мошенники», и максимум рекламу услуг от самого Сбербанка: депозиты, кредиты и ипотека, но никак не АКЦИИ компании. Сбербанк не заботится о своей репутации в своей же стране. А зачем?!Если все равно мы никуда не денемся, и понесем деньги в Сбербанк.Этим Сбербанк показывает, что зарабатывает на россиянах и предлагает пользоваться прибылью и дивидендам западным инвесторам.Сбербанк проводил публичное (первичное и вторичное) размещение акций в России, а не Западе. И, почему тогда реклама идет для западных инвесторов, а не российских?Но надо быть справедливым и не вымещать весь гнев только на Сбербанке. И это правда. Так делают почти все компании в России.Большинство презентаций (не путать с отчетностью) делается только на английском языке. Будто в России нет инвесторов, или они есть, но разговаривают и читают только на английском языке. Компании даже не удосуживаются дублировать презентации для инвесторов на русский язык.Яркий пример – это Московская Биржа. Да-да, та самая биржа, на которой торгуются все российские компании.Московская Биржа выкладывает КАЖДЫЙ месяц выкладывает презентации на АНГЛИЙСКОМ языке, показывая прекрасный рост бизнеса и прибыли для инвесторов.Смотрите сами:Презентации для инвесторов и все на английском языке. Серьезно?Все инвесторы в России знают английский язык на хорошем уровне? Да, еще и со знанием финансовых терминов?А, почему все свои рейды по России и так называемые «дни инвесторов» вы вещаете по-русски, а не по-английски? Почему все выступления в России на «Днях Биржи» происходят только на русском языке, а презентации на своем сайте на английском? Может, потому что на этих днях нет инвесторов для вас? А только «мясо» - спекулянты, слушающие про трейдинг?Посмотрите на мероприятия Московской Биржи для россиян на русском языке:Трейдеры, торговля, баттл, спекуляции, валютный рынок, фьючерсы, опционы – пожалуйста! Инвестирование? Нет, это не для россиян, это для западных инвесторов.Что говорит биржа россиянам: идите к нам лохи, спекулируйте, совершайте как можно больше сделок и теряйте свои на комиссиях – это ведь наш хлеб.Что говорит биржа Западу: инвестируйте в нас, мы приносим прибыль.Нет, не так – "Invest in Moscow Exchange. We have solid profits and sustainable share performance”Чувствуете разницу в подходах?Российские компании зарабатывают на россиянах и предлагают им депозиты ниже инфляции, кредиты с обдирающими ставками и спекуляции для потери капитала. А Западу – право собственности на российские компании и долю прибыли!Разве это не дискриминация? Или может я не прав и перегнул палку?А с другой стороны, компании можно понять…Да-да, не бросайте в меня копья, а посмотрите правде в глаза.Слайд из моей презентации бесплатного вебинара:47% экономически активно населения участвует в лотерее, надеясь на чудо и призрачный выигрыш с вероятностью 1 к 36 миллионам. И только 1,8% экономически активного (а не всего) населения вкладывает деньги в акции. Эта цифра на уровне статистической погрешности. Особенно, если учесть, что 90% из этих 1,8% - спекулянты, то реальных инвесторов – 0,1%.Что за «инвесторы» в России?Опять же данные с вебинара:Вложили 21,3 млрд. рублей на ИИС за 2 года.Рынок акций рос на +59,9%, государственных облигаций +35%, корпоративных облигаций + 12,5%, а "инвесторы" потеряли 5,3 млрд. руб. или 25% от своих активов на РАСТУЩЕМ рынке.А все почему?Потому что все считают себя «баффеттами» - 75% сами покупают и продают акции и 25% слушают брокеров, которым выгодно разводить людей.Тогда получается, что Сбербанк, Московская биржа и другие правы? Зачем заморачиваться ради 0,18% экономически активного населения страны?Они и так умные, знают, что делать, а остальные 99,82% можно разводить.Так правильно ли поступают российские компании или нет? Может, зря их ругаю? Они ведь для меня стараются (как акционера), а я не ценю!