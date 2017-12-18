Вход
Профиль Блог Лента Активность

Дискриминация российских инвесторов от Сбербанка

18.12.2017 11:44 1 1 112 просмотров
Посмотрел на этих выходных прекрасный, великолепный, интеллектуальный и с юмором рекламный ролик от Сбербанка. Казалось, можно аплодировать стоя этому шедевру рекламы. Но вместо этого я в не себя от злости.

Почему?

Да, потому что чувствую, что меня, россиян и российских инвесторов держат за тупых людей, а иностранцев – за разумных. Откровенная и неприкрытая дискриминация по национальному признаку со стороны самого крупного банка страны.

Напомню, определение Дискриминации из википедии (лат. discriminatio «различаю») — это негативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение определенных прав людей по причине их принадлежности к определенной социальной группе.

Когда происходит дискриминация россиян от западных политиков или компаний – это понятно. Политика – грязное дело, санкции и все уже привыкли к этому в новостях. Тоже самое и наоборот, когда поливают грязью российские СМИ западные. Но, когда дискриминацию россиян проводит российская, да еще и государственная компания, то возмущению нет предела.

Именно чувство возмущения я почувствовал, когда смотрел рекламу Сбербанка.
Предлагаю посмотреть этот ролик читателю, а потом обсудим его ниже:
Загрузка плеера

Что же меня так взбесило?

Ролик снимался не в России. Ну и пусть, в России такое снимать не умеют. Но самое главное – ролик на английском языке для ЗАПАДНОЙ публики. И это реклама не услуг Сбербанка, а его АКЦИЙ! Были субтитры на русском языке, чтоб не совсем обидно было.

Забейте в Youtube слово «Сбербанк» и увидите множество роликов со словами «жесть» и «мошенники», и максимум рекламу услуг от самого Сбербанка: депозиты, кредиты и ипотека, но никак не АКЦИИ компании. Сбербанк не заботится о своей репутации в своей же стране. А зачем?!

Если все равно мы никуда не денемся, и понесем деньги в Сбербанк.

Этим Сбербанк показывает, что зарабатывает на россиянах и предлагает пользоваться прибылью и дивидендам западным инвесторам.

Сбербанк проводил публичное (первичное и вторичное) размещение акций в России, а не Западе. И, почему тогда реклама идет для западных инвесторов, а не российских?

Но надо быть справедливым и не вымещать весь гнев только на Сбербанке. И это правда. Так делают почти все компании в России.

Большинство презентаций (не путать с отчетностью) делается только на английском языке. Будто в России нет инвесторов, или они есть, но разговаривают и читают только на английском языке. Компании даже не удосуживаются дублировать презентации для инвесторов на русский язык.

Яркий пример – это Московская Биржа. Да-да, та самая биржа, на которой торгуются все российские компании.

Московская Биржа выкладывает КАЖДЫЙ месяц выкладывает презентации на АНГЛИЙСКОМ языке, показывая прекрасный рост бизнеса и прибыли для инвесторов.
Смотрите сами:

Презентации для инвесторов и все на английском языке. Серьезно?
Все инвесторы в России знают английский язык на хорошем уровне? Да, еще и со знанием финансовых терминов?

А, почему все свои рейды по России и так называемые «дни инвесторов» вы вещаете по-русски, а не по-английски? Почему все выступления в России на «Днях Биржи» происходят только на русском языке, а презентации на своем сайте на английском? Может, потому что на этих днях нет инвесторов для вас? А только «мясо» - спекулянты, слушающие про трейдинг?

Посмотрите на мероприятия Московской Биржи для россиян на русском языке:

Трейдеры, торговля, баттл, спекуляции, валютный рынок, фьючерсы, опционы – пожалуйста! Инвестирование? Нет, это не для россиян, это для западных инвесторов.

Что говорит биржа россиянам: идите к нам лохи, спекулируйте, совершайте как можно больше сделок и теряйте свои на комиссиях – это ведь наш хлеб.

Что говорит биржа Западу: инвестируйте в нас, мы приносим прибыль.
Нет, не так – "Invest in Moscow Exchange. We have solid profits and sustainable share performance”

Чувствуете разницу в подходах?

Российские компании зарабатывают на россиянах и предлагают им депозиты ниже инфляции, кредиты с обдирающими ставками и спекуляции для потери капитала. А Западу – право собственности на российские компании и долю прибыли!

Разве это не дискриминация? Или может я не прав и перегнул палку?
А с другой стороны, компании можно понять…
Да-да, не бросайте в меня копья, а посмотрите правде в глаза.

Слайд из моей презентации бесплатного вебинара:

47% экономически активно населения участвует в лотерее, надеясь на чудо и призрачный выигрыш с вероятностью 1 к 36 миллионам. И только 1,8% экономически активного (а не всего) населения вкладывает деньги в акции. Эта цифра на уровне статистической погрешности. Особенно, если учесть, что 90% из этих 1,8% - спекулянты, то реальных инвесторов – 0,1%.

Что за «инвесторы» в России?
Опять же данные с вебинара:

Вложили 21,3 млрд. рублей на ИИС за 2 года.
Рынок акций рос на +59,9%, государственных облигаций +35%, корпоративных облигаций + 12,5%, а "инвесторы" потеряли 5,3 млрд. руб. или 25% от своих активов на РАСТУЩЕМ рынке.

А все почему?

Потому что все считают себя «баффеттами» - 75% сами покупают и продают акции и 25% слушают брокеров, которым выгодно разводить людей.

Тогда получается, что Сбербанк, Московская биржа и другие правы? Зачем заморачиваться ради 0,18% экономически активного населения страны?

Они и так умные, знают, что делать, а остальные 99,82% можно разводить.
Так правильно ли поступают российские компании или нет? Может, зря их ругаю? Они ведь для меня стараются (как акционера), а я не ценю!

Комментарии 1

Митяй  (Mityai)
#
В чем дискриминация-то? Россияне разве не могут покупать акции Сбера?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения