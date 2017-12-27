Безграмотность – ключевая проблема российского фондового рынка

Декабрь время подводить итоги за 2017 год, хотя год еще не закончился. Поэтому подведем предварительные итоги.Лучше данных, чем в первоисточнике не найти. Поэтому поизучаем декабрьскую презентацию Московской Биржи.Ведь, все же знают английский язык?Начнем с «лидерских позиций в глобальном контексте»:Оказывается, Московская Биржа 3-я по объем торгов инструментов с фиксированной доходностью (облигаций), а также по объему торговли деривативами после США и Индии. Но чем действительно стоило бы гордиться – это объем торговли акциями. Но не получается.Всего лишь, 24 место в мире. Причем, Мосбиржа могла бы войти в 10-ку, если бы все акции российских компаний торговались на нашей бирже, а не в Лондоне.Почти половина объема торгов акций российских компаний осуществляется на Лондонской бирже, а не Московской.Далее идет очень интересный слайд про пенсионные накопления:Несмотря на рост пенсионных накоплений с 3,8 до 5,3 трлн.рублей, их качество оставляет желать лучшего.Пенсионный фонд России составляет 2,02 трлн.рублей или 38% всех накоплений. Его состав просто отвратителен (другого слова не нашел): 38% корпоративные облигации (случайно, не банков Открытия и Бинбанка?), 35% государственные облигации, 22% наличка и 5% другое…73% в облигациях, Карл! 22% в наличке?! Это просто депозит для раздачи денег. Зачем столько налички? Они не знают, сколько будут выплачивать? Или завтра все резко станут пенсионерами?У НПФ ситуация получше: 17% и 26% в акциях. Но все равно печальная история.На слайде также приведены ключевые моменты пенсионной реформы 2013 года:- отмена идиотского правила безубыточности каждого года,- инвестиционный горизонт НПФ увеличен до 5 лет (хотя это очень мало для пенсионных денег). На Западе пенсионные деньги – это драйвер экономики, длинные и предсказуемые деньги с понятным сроком использования и горизонтом инвестирования. Но никак не 5 лет. 10, 20, 30 и 50 лет! (Спросите как надо инвестировать у Норвежского фонда...)Ни слово «инвестиционный», ни слово «горизонт» государственному пенсионному фонду России не знаком от слова «совсем».- механизм гарантированного возмещения средств, как и на депозитах.Это были плюсы, а минусы – «заморозка пенсий».До этого были «позитивные» новости, но на этом они закончились. Далее порция обоснованной критики.Слайд под названием «розничные клиенты: растущий сегмент Российского финансового рынка»С 2013 года количество человек, инвестирующих в акции увеличилось на 70%, опционами и фьючерсами на 57%, а на валютном рынке в 24 раза !!! Не процента, а раза!Очередное подтверждение, что Россия - это страна валютных спекулянтов. И этому способствует сама Московская Биржа своими курсами, мероприятиями и конкурсом спекулянтов, называемых конкурсом инвесторов.Именно благодаря насаждению неправильных идей трейдерства и спекуляций, ничего общего, не имеющего с инвестированием, вся страна сливает деньги.Посмотрите на слайд под названием «Диверсифицированная база инвесторов по различным рынкам»Обратите внимание на красный цвет: иностранные инвесторы. Его почти нет на денежном рынке, валютном рынке. Зато они есть на рынке деривативов и акций. Причем доля совпадает вплоть до единицы 47% и 48%. С чем это связано?Они просто хеджируют валютных риск своих вложений в российские акции.Но только вдумайтесь: 48% российских акций покупается и продается иностранными инвесторами!Но 32% объема торговли осуществляется российскими частными инвесторами. Это достаточно большой процент. Казалось, бы повод для гордости, но нет. Результат этого самостоятельного инвестирования печален – убытки.А дальше слайд под названием «Ужас, кошмар и трагедия».Слайд, конечно же, называется по другому, но итоги именно такие: Ужас, ужас, ужас.В чем именно?В том, что на депозитах в российских банках у граждан находится 23 триллиона рублей и 4 под подушкой, тогда как капитализация всего фондового рынка России 33,8 триллиона рублей.Об этом прекрасно описано в моем посту «Как купить всю Россию!».Россияне 69% процентов своих средств держат на депозитах, 13% в наличке, 6% в страховании и пенсионных схемах, и только 12% в ценных бумагах. Сравните с США – 53% и 32% в пенсионных планах. А там это одно и тоже, что в на фондовом рынке, только без налогов.Итого: 85% средств вложены в фондовый рынок.У вас есть еще вопросы, почему фондовый рынок в США развит, а России нет? Почему в наш рынок инвестируют в основном иностранцы, а не сами россияне?Российский фондовый рынок просто в зачаточном состоянии: 0,7% населения участвуют в нем, против 10,0% в Корее и 10,9% в Китае.Выводы:Московская Биржа делает деньги, разводя наивных и начинающих инвесторов и делая из них трейдеров и спекулянтов. Это ломает и калечит судьбы многим людям – подавляющему большинству, приходящих на рынок. Биржа не заботится о своей репутации, а только о деньгах, зарабатывая краткосрочно, теряя в долгосрочной перспективе. Ее прибыль и дивиденды растут быстрее, чем рынок.Надо отметить, что Московская Биржа развивается и в технологическом плане не хуже других. Недавно в разговоре с представителями Биржи, выяснилось, что у них все готово (инфраструктура) для торговли криптовалютами, осталось дело за малым: отмашка ЦБ и написать законодательство для криптовалют. Вот так! Они идут в ногу со временем. Отнимать деньги, так отнимать. Как первоклассные мошенники мира. Недавняя смена названия сути не меняет.Но пока акционерам и управлению Биржи все нравится. Ведь зачем заботится о качестве услуг, когда впереди столько непеработанного «мяса» с деньгами на депозитах. Биржа вместо того, чтобы давать людям заработать, отнимает у людей деньги посредством брокеров и своими курсами по уничтожению капитала.Вот такие безрадостные итоги. Ничего нового. На фронте без перемен. В России пока нет критического запроса на инвестирование своего капитала. «Лишь бы не отняли», а так и депозит сойдет. Надежнее. Российское население слишком долго жило в потрясениях, что до сих пор не может отойти от него и отдать кому-либо деньгами. А если и готово, то по своей безграмотности в сомнительные аферы, мошенникам, обещающим заоблачную доходность. До грамотного инвестирования доживают лишь единицы.Закон естественного отбора в России работает сильнее, чем в других цивилизованных странах.Грамотно инвестируйте и не теряйте деньги.