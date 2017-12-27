На вебинаре про кризис я предупреждал слушателей, что мир ждет самый сильный кризис за всю историю человечества. Такой уровень экономических проблем и долгов человечество еще не переживало.Переживет ли?Да, конечно. Только в очередной раз, взлетев на новый уровень, упадет очень сильно и будет очень больно почти всем.Одним из череды доказательств творящегося безумия на мировых рынках является криптомания или биткоиномания. Буквально на прошлой неделе мне пришла в голову мысль посмотреть на каком месте находится пузырь биткоина в истории пузырей. А на этой неделе нашел замечательную статью, в которой есть ответ на мой вопрос.Представляю вашему вниманию:Официально: Биткоин превзошел “тюльпаноманию” и теперь является самым большим пузырем в мировой историиМесяц назад следующая диаграмма от Convoy Investments стала вирусной. На ней изображено, как выглядит Биткоин по сравнению с прочими самыми известными пузырями в мире. В версии месячной давности этой диаграммы видно, что Биткоин отстает лишь от печально известной “тюльпаномании” 17 века.Спустя месяц цена биткоина взлетела еще выше, и теперь пришло время освежить статистику, показывающую, какое место занимает эта криптовалюта в глобальной пузырной гонке, а также наконец узнать, не превзошла ли она луковицы тюльпанов.К счастью прошлой ночью бывшие аналитики Bridgewater Говард Вэнг и Роберт Ву опубликовали ответ на этот вопрос в виде обновленной версии своей диаграммы пузырей. В своем комментарии Вэнг пишет, что цена биткоина вновь возросла более, чем вдвое после последнего апдейта диаграммы, и “его цена в этом году выросла более чем в 17 раз, в 64 раза за последние три года и затмила рост голландского тюльпанового пузыря за тот же период времени”.Все верно: с этого момента официально значится, что биткоин — это самый большой пузырь в истории, который превзошел тюльпаноманию 1634-1637 годов.И здесь мы можем сказать, что криптопионер Майк Новогратц снова был прав, когда сказал, что “это будет самый большой пузырь в нашей жизни”. Что конечно же не мешает ему инвестировать сотни миллионов долларов в дальнейший рост: признав, что криптовалюты являются самым большим пузырем за всю историю, “Ново” также добавил, что он ожидает, что биткоин достигнет $40 тыс., а эфириум подорожает втрое, добравшись до отметки $1500.“Биткоин может подорожать до $40 000 к концу 2018 года. Он легко может это сделать”, — сказал Новогратц в понедельник в программе “Быстрые деньги” на канале CNBC. “Я думаю, что эфириум, который только что коснулся отметки $500, мог бы вырасти втрое.”Что же касается Вэнга, вот его некоторые дополнительные замечания:Я продолжаю эту тему и обсуждаю главный драйвер роста пузырей. Когда мы видим резкий рост цен активов, внутри нас зачастую происходит внутренняя борьба между двумя типами инвесторов. Во-первых, это стоимостной инвестор, который вопрошает: “не слишком ли дорогими стали эти инвестиции?” Второй — это импульсный инвестор, который спрашивает себя: “Не пропускаю ли я тренд?” Я полагаю, что баланс этих двух подходов, как внутри нас самих, так и на рынке, в конечном итоге определяет склонность к поведению, приводящему к росту пузырей. Когда появляется новый или быстро развивающийся рынок, наша убежденность как стоимостного инвестора может ослабевать, и импульсный инвестор может взять верх. Другие рынки, которые структурно не имеют основы для валюации, еще более восприимчивы к колебаниям импульса, потому что основным показателем будущей ценности актива является восприятие рынком недавнего его значения.Мы опубликуем полную заметку Вэнга “Что вызывает пузыри активов?” в скором времени, но пока мы просто хотели бы испытать мгновение истинной безмятежности, зная, что теперь мы стоим рядом с пузырем активов, масштаб которого никогда прежде не наблюдался человечеством. Спасибо центральным банкам!----------------------------------------------------------------------------------------------------В данной статье указаны относительные размеры пузырей в процентах. Но не меньшее значение имеет абсолютное значение. В Лас-Вегасе ежегодно в погоне за удачей любители адреналина проигрывают миллионы долларов, но до этого никому нет дела. Объем проигрыша не такой большой.Самая большая известная пирамида Берни Мэддофа за последнее время была стоимостью 170 миллиардов долларов, из которых 50 млрд. активов имелось. Поэтому чистый убыток $120 млрд.Пузырь биткоина и криптовалют превзошел ее и виден на этом графике:Объем криптовалют в обращении уже превосходит почти все валюты мира, кроме основных четырех: доллара, евро, йены и юаня.Но значения по бикоину и криптовалютам не совсем верны, т.к. пузырь растет с каждым днем. И теперь капитализация биткоина составляет $206 млрд., а всех криптовалют – $490 млрд.Так что этот пузырь уже виден невооруженным глазом…А вы участвуете в этом массовом безумии?